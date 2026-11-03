Los convocados de Scaloni para enfrentar a Costa Rica en la fecha FIFA

La Tricolor visitará al seleccionado albiceleste el próximo martes 17 de noviembre en Córdoba.

Los jugadores elegidos por Scaloni | Reuters

La Selección Argentina dio a conocer su lista de convocados para la fecha FIFA de noviembre, en la que enfrentará a Uruguay y Costa Rica. El equipo dirigido por Lionel Scaloni recibirá a la Tricolor el martes 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un amistoso que marcará una nueva etapa para ambos seleccionados.

El encuentro tendrá especial importancia para Costa Rica, que continúa su proceso de renovación bajo la conducción de Bryan Ruiz. El exfutbolista asumió oficialmente como entrenador después de conseguir dos victorias durante su interinato y tendrá la oportunidad de evaluar a su equipo frente a uno de los principales seleccionados sudamericanos.

Antes de visitar Argentina, la Tricolor jugará contra Ecuador el 13 de noviembre en Quito. Ambos compromisos forman parte de la preparación del conjunto costarricense, que busca consolidar una nueva estructura deportiva con el objetivo de regresar a una Copa del Mundo en 2030.

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Por su parte, Argentina afrontará esta doble jornada internacional sin Lionel Messi. Scaloni comenzará a probar alternativas para una nueva etapa, con varios futbolistas que ya integraban el plantel y otros que buscan establecerse dentro de la selección.

La lista de jugadores de Argentina

La principal novedad de la convocatoria argentina es la incorporación de Aaron Anselmino. Además, Gonzalo Montiel y Mariano Troilo regresan después de quedar fuera de la última citación. Estos son los 28 futbolistas seleccionados por Scaloni:

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores

Gonzalo Montiel (River Plate)

Agustín Giay (Palmeiras)

Aaron Anselmino (Chelsea)

Mariano Troilo (Parma)

Leonardo Balerdi (Roma)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Román Vega (Zenit)

Mediocampistas

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Máximo Perrone (Como)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Valentín Barco (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Manchester City)

Nicolás Paz (Como)

Matías Soulé (Roma)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Thiago Almada (River Plate)

Delanteros

José Manuel López (Palmeiras)

Santiago Casto (Roma)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Para Bryan Ruiz, enfrentar a Argentina representará una oportunidad de analizar el funcionamiento colectivo de Costa Rica ante un rival de mayor exigencia. El entrenador viene de superar a Nicaragua por 3-0 y Haití por 2-0 en la Concacaf Nations League.

La preparación también permitirá observar el rendimiento de los futbolistas costarricenses y avanzar en la implementación de la propuesta del nuevo cuerpo técnico, integrado por Wilmer López y Christian Bolaños, entre otros colaboradores.

El amistoso en Córdoba cerrará la actividad internacional de noviembre para Costa Rica y servirá como una nueva evaluación del proyecto encabezado por Ruiz, que tiene como principal objetivo la clasificación al Mundial de 2030.

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