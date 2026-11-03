¡En un solo día! Así se jugará la ida de semifinales de la Copa BetPlay 2026

Los duelos de ida se jugarán en un solo día. El Estadio de Techo y Palogrande se alistan para albergar los primeros enfrentamientos.

Trofeo de la Copa BetPlay | Vizzor Image

Se va definiendo la Copa BetPlay 2026, un certamen que no puede dejarse de lado para ninguno de los protagonistas. Después de haberse disputado las llaves previas por enfrentamientos directos, la competencia retorna a la fase de ida y vuelta para conocer a las dos escuadras finalistas. Once Caldas, Atlético Nacional, Internacional de Bogotá y América de Cali se juegan un boleto por la cita cumbre.

El pasado fin de semana, exactamente el domingo, se definió el último cruce que faltaba. Once Caldas dio el golpe en el Estadio de Techo al despachar a Santa Fe, desatando una lluvia de abucheos luego de vencer 0-2 para obtener su boleto entre los cuatro mejores. Hace rato, el América había superado por goleada a Barranquilla, flamante revelación de la Copa. Por su parte, Nacional eliminó al DIM en el Clásico Paisa y el Inter de Bogotá ajustició por goleada a Llaneros.

Este martes, en efecto, la Dimayor confirmó la programación de las llaves semifinales de ida. En primer turno, Inter de Bogotá será local en Techo para enfrentarse al América de Cali el martes 10 de noviembre a las 6:30 p.m. (hora COL). El segundo plato es el de Once Caldas y Atlético Nacional, en Palogrande, sobre las 8:30 p.m. (hora COL).

Así se jugarán las semifinales de la Copa BetPlay 2026

Martes, 10 de noviembre (ida):

6:30 p.m. | Internacional de Bogotá vs América de Cali | Estadio Metropolitano de Techo.

8:30 p.m. | Once Caldas vs Atlético Nacional | Estadio Palogrande.



Fecha por confirmar (vuelta):

América de Cali vs Internacional de Bogotá | Estadio Pascual Guerrero.

Atlético Nacional vs Once Caldas | Estadio Atanasio Girardot.

Fechas tentativas del calendario

Lógicamente, el regreso de los partidos de ida y vuelta cambian un poco el decorado en el calendario rumbo al final de noviembre. Por lo menos, los 20 equipos de la Liga BetPlay ya se ponen al día en el calendario rumbo a la penúltima jornada. Así se vislumbra el sistema:

Ida de semifinales (Copa): 10 de noviembre.

Fecha 19 (Liga): 15 de noviembre.

Vuelta de semifinales (Copa): 18 de noviembre.

Inicio de cuadrangulares: 21 de noviembre.

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