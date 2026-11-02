¿Cuándo quitan la Catrina monumental del Zócalo de CDMX? Este es el último día para visitar la Megaofrenda de Día de Muertos

La escultura permanecerá dos semanas más en el Zócalo de la Ciudad de México para que la gente puede visitarla

La Catrina monumental continuará en el Zócalo unos días más. | Reuters

La Catrina monumental del Zócalo de la Ciudad de México permanecerá dos semanas más en exhibición, después de que se modificara la fecha de su retiro, prevista originalmente para el martes 3 de noviembre de 2026. La figura, que alcanzó un Récord Guinness por su altura, podrá visitarse durante más días tras la respuesta del público que acudió a conocerla como parte de las celebraciones de Día de Muertos.

Sin embargo, este lunes 2 de noviembre es el último día programado para visitar la Megaofrenda de Día de Muertos 2026, instalada en la Plaza de la Constitución desde el pasado 29 de octubre. La exposición incluye miles de flores de cempasúchil, esculturas de ajolotes y una Catrina de más de 33 metros de altura, que se convirtió en el elemento central del montaje dedicado al grabador mexicano José Guadalupe Posada.

¿Hasta cuándo estará la Catrina monumental del Zócalo? Esto dice el Gobierno de la CDMX

Aunque el Gobierno de la Ciudad de México había establecido el 2 de noviembre como último día de la Megaofrenda, los responsables de la Catrina confirmaron un cambio de planes. Carlos Camilo Báez, director del Taller de Arte Xibalbá, explicó en entrevista con Once Noticias que recibió una solicitud para mantener la escultura dos semanas más debido a la cantidad de visitantes y a su difusión en redes sociales.

“Se desmontaba a partir de mañana. Pero el sábado me hablan por la mañana y debido al éxito y al impacto mediático que ha tenido la pieza nos pidieron dejarla dos semanas más”, declaró Báez. De acuerdo con la información difundida este lunes 2 de noviembre, el retiro de la Catrina se prevé entre el 13 y el 16 de noviembre de 2026, aunque todavía no se ha establecido públicamente un día definitivo para su desmontaje.

De esta manera, quienes no hayan tenido oportunidad de conocer la escultura contarán con más días para acudir al Zócalo de la CDMX, aunque la ampliación anunciada corresponde a la Catrina y no necesariamente al resto de los elementos de la Megaofrenda. La entrada para visitar la instalación es gratuita, por lo que no se requiere comprar boletos. La figura se encuentra en la Plaza de la Constitución, frente a la Catedral Metropolitana.

Catrina monumental en el Zócalo rompe el Récord Guinness como la más alta del mundo

La Catrina monumental de la Ciudad de México obtuvo el Récord Guinness como la más alta del mundo, después de que representantes de la organización certificaran una medida de 33.411 metros durante la inauguración de la Ofrenda Monumental, el jueves 29 de octubre de 2026. El reconocimiento fue entregado a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, por Alfredo Arista, adjudicador oficial de Guinness World Records, quien confirmó que la construcción cumplió con los requisitos establecidos.

Con este registro, la escultura capitalina superó la marca de 28.15 metros que pertenecía a una Catrina presentada en Puerto Vallarta, Jalisco, en 2023. La pieza instalada en el Zócalo fue elaborada por el Taller de Arte Xibalbá, bajo la dirección de Carlos Camilo Báez, mediante un proceso que requirió aproximadamente nueve meses de preparación y la participación de especialistas en arte, arquitectura, ingeniería, herrería e iluminación.

La Catrina cuenta con una estructura de acero, elementos de fibra de vidrio y un vestido de aproximadamente 27 metros de longitud, cuya decoración incluye referencias a los bordados de Tenango, flores de cempasúchil y colibríes. A su alrededor se colocaron cerca de 70 mil flores de cempasúchil y 66 figuras de ajolotes. La obra rinde homenaje a José Guadalupe Posada, creador de la Calavera Garbancera, personaje que posteriormente Diego Rivera incorporó a su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. La escultura permanecerá como parte del paisaje del Zócalo durante los próximos días, antes de su retiro previsto para mediados de noviembre.