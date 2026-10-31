Buen Fin 2026 hará descuentos especiales a los adultos mayores con Inapam: ¿Cómo aprovecharlos?

El Buen Fin 2026 llega con promociones para adultos mayores con Inapam. Conoce qué descuentos estarán disponibles, dónde consultarlos y cómo aprovechar los beneficios

El Buen Fin será del 13 al 17 de noviembre de 2026 | @ElBuenFin

El Buen Fin 2026 está cada vez más cerca y millones de consumidores en México se preparan para aprovechar las promociones de noviembre. Entre los sectores que podrán acceder a beneficios se encuentran las personas adultas mayores de 60 años, quienes cuentan con descuentos en distintos establecimientos mediante la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam).

La edición de este año se realizará del 13 al 17 de noviembre, cinco días durante los cuales tiendas físicas, comercios electrónicos y prestadores de servicios ofrecerán promociones. Para los beneficiarios del Inapam, esta temporada representa una oportunidad de revisar si las rebajas comerciales pueden combinarse con los descuentos que reciben habitualmente.

Sin embargo, hasta el 31 de octubre de 2026, el Inapam no ha anunciado descuentos extraordinarios exclusivos para El Buen Fin. Esto significa que las personas adultas mayores podrán seguir utilizando los beneficios establecidos mediante convenios con negocios participantes, aunque cualquier descuento adicional dependerá de las condiciones de cada establecimiento.

Los beneficios de la credencial Inapam abarcan alimentación, salud, transporte, vestido, hogar y otros servicios. Para conocer cuáles están disponibles y cómo aprovecharlos durante El Buen Fin 2026, es importante consultar los directorios oficiales, verificar los comercios participantes y preguntar si las promociones pueden acumularse.

¿Qué es el Buen Fin y cuándo se realiza la edición del 2026?

El Buen Fin es una iniciativa comercial que busca incentivar el consumo y fortalecer la actividad económica mediante descuentos y promociones en productos y servicios. Organizado mediante la colaboración de los sectores público y privado, el programa celebra su decimosexta edición en 2026, con la participación de establecimientos de diferentes sectores en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el portal oficial de El Buen Fin, la edición 2026 comenzará el viernes 13 de noviembre y concluirá el martes 17 del mismo mes. Durante ese periodo, los establecimientos registrados podrán anunciar sus promociones en páginas de internet, sucursales físicas y otros medios publicitarios, por lo que los consumidores deberán revisar las condiciones de cada oferta antes de realizar sus compras.

¿Qué descuentos habrá para los adultos mayores que tengan Inapam?

Las personas de 60 años o más que cuenten con su credencial Inapam podrán acceder a los descuentos permanentes establecidos por el instituto. Según el Directorio de Beneficios 2026, actualizado el 20 de octubre, existen siete categorías en las que los beneficiarios pueden encontrar establecimientos y servicios con precios preferenciales.

Los principales rubros en los que se ofrecen descuentos con la credencial Inapam son los siguientes:

Alimentación: restaurantes, cafeterías y establecimientos de venta de alimentos participantes.

restaurantes, cafeterías y establecimientos de venta de alimentos participantes. Salud: farmacias, laboratorios, consultorios médicos y servicios relacionados.

farmacias, laboratorios, consultorios médicos y servicios relacionados. Vestido y hogar: comercios de ropa, calzado y artículos domésticos.

comercios de ropa, calzado y artículos domésticos. Transporte: servicios de transporte que mantienen convenios con el instituto.

servicios de transporte que mantienen convenios con el instituto. Educación, recreación y cultura: actividades educativas, culturales y recreativas.

actividades educativas, culturales y recreativas. Predial y agua: descuentos establecidos por autoridades estatales o municipales.

descuentos establecidos por autoridades estatales o municipales. Asesoría y servicios legales: establecimientos y profesionales que ofrecen servicios jurídicos.

Es importante aclarar que los porcentajes de descuento no son iguales en todos los negocios. Cada establecimiento determina las condiciones de sus beneficios conforme al convenio correspondiente. Además, no existe una disposición general que obligue a combinar las promociones de El Buen Fin con los descuentos del Inapam, por lo que será necesario consultar directamente si ambas rebajas pueden aplicarse en una misma compra.

¿Cómo y dónde se consulta qué descuentos hay para beneficiarios de Inapam?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores cuenta con un Directorio de Beneficios 2026, disponible a través de su página oficial del Gobierno de México. En este apartado, los interesados pueden seleccionar la categoría de su preferencia para consultar los establecimientos afiliados, su ubicación y los descuentos correspondientes.

Para aprovechar los beneficios durante El Buen Fin 2026, se recomienda revisar el directorio antes de acudir a las tiendas y llevar la credencial Inapam. Al momento de comprar, los beneficiarios deben preguntar si el negocio mantiene vigente su descuento, cuáles son las condiciones para aplicarlo y si puede combinarse con las promociones anunciadas del 13 al 17 de noviembre.

Finalmente, los consumidores también pueden utilizar la herramienta El Buen Fin de la Profeco para comparar precios y revisar su comportamiento antes de comprar. De esta manera, las personas adultas mayores podrán identificar qué promoción representa un mayor ahorro, incluso cuando las ofertas comerciales y los beneficios del Inapam no sean acumulables.