Expropiación petrolera en México: ¿Por qué se conmemora el 18 de marzo?

Cada 18 de marzo México recuerda el decreto de Lázaro Cárdenas que nacionalizó la industria petrolera y cambió el rumbo económico del país

18 de marzo: el momento que transformó la industria petrolera mexicana | Reuters

Cada 18 de marzo, México recuerda uno de los acontecimientos más importantes en su historia económica y política: la Expropiación petrolera. Este hecho marcó un cambio profundo en el control de los recursos naturales del país y consolidó el papel del Estado en una de las industrias más relevantes para el desarrollo nacional.

La decisión tomada en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas del Río permitió que el petróleo explotado en territorio mexicano pasara a ser propiedad de la nación. Desde entonces, esta fecha se convirtió en una conmemoración histórica que recuerda la defensa de los recursos energéticos del país y el inicio de una nueva etapa para la industria petrolera.

A lo largo de las décadas, la actividad petrolera ha sido clave para la economía mexicana, al generar ingresos para las finanzas públicas y convertirse en una de las principales fuentes de desarrollo en distintas regiones del país.

¿En qué fecha fue la expropiación petrolera en México?

La Expropiación petrolera en México se decretó el 18 de marzo de 1938. Ese día, el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río anunció la decisión de expropiar los bienes de 17 compañías petroleras extranjeras que operaban en el país y que controlaban gran parte de la industria.

El decreto implicó que instalaciones, refinerías, oleoductos, barcos, maquinaria y demás bienes utilizados para la extracción y comercialización del petróleo pasaran a ser propiedad del Estado mexicano. Con esta medida, el gobierno estableció que el petróleo sería administrado por la nación para beneficio del país.

Este acontecimiento se convirtió en un momento clave en la historia moderna de México, ya que consolidó el control del Estado sobre uno de los recursos naturales más valiosos del territorio nacional.

Historia y contexto de la Expropiación petrolera en México: ¿Qué pasó?

La decisión del gobierno mexicano se produjo después de varios conflictos laborales entre los trabajadores petroleros y las empresas extranjeras que operaban en el país. Los empleados de la industria exigían mejores condiciones laborales y salariales, pero las compañías petroleras se negaban a aceptar las resoluciones emitidas por las autoridades mexicanas.

Ante esta situación, el gobierno aplicó la Ley de Expropiación de 1937 y el Artículo 27 de la Constitución, que establece que los recursos naturales del territorio pertenecen a la nación. Con base en ese marco legal, el presidente Cárdenas ordenó la expropiación de las compañías que controlaban la industria petrolera en México.

El decreto incluyó a diversas empresas internacionales que operaban en el país, entre ellas compañías vinculadas a corporaciones como Royal Dutch Shell y Standard Oil, además de otras firmas dedicadas a la extracción, transporte y comercialización del petróleo.

Meses después de esta decisión histórica, el 7 de junio de 1938, el gobierno fundó Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa del Estado que recibió la responsabilidad de realizar las labores de exploración, producción, refinación y distribución del petróleo en el país.

Con el paso del tiempo, la industria petrolera se convirtió en uno de los pilares económicos de México. La extracción de hidrocarburos se concentra principalmente en estados como Campeche, Tabasco y Veracruz, aunque también existe actividad en otras entidades como Tamaulipas, Chiapas, Puebla, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León.

Actualmente, el 18 de marzo se mantiene como una fecha conmemorativa que recuerda la importancia de los recursos energéticos para el desarrollo nacional y el papel que ha tenido el petróleo en la historia económica y política de México.

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