SEP calificaciones marzo 2026: fecha de entrega de boletas en kinder, primaria y secundaria

Las familias podrán revisar el desempeño académico de niñas, niños y adolescentes tanto en los planteles escolares como a través de las plataformas digitales

Docentes brindarán información sobre avance académico de los estudiantes | Reuters

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dará a conocer las boletas de calificaciones del segundo trimestre del ciclo escolar 2025-2026 durante marzo, un periodo clave para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Las familias podrán revisar el desempeño académico de niñas, niños y adolescentes tanto en los planteles escolares como a través de las plataformas digitales habilitadas por la autoridad educativa.

La entrega de estos documentos permite conocer el avance académico del alumnado, identificar materias con mejor rendimiento y detectar áreas que requieren apoyo. Además, las reuniones entre docentes y familias forman parte del seguimiento educativo que impulsa la SEP para fortalecer la participación de madres, padres y tutores en el proceso de aprendizaje.

¿Cuándo llegarán las boletas de la SEP 2026 a las escuelas?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026, las calificaciones del segundo trimestre se registrarán del 13 al 20 de marzo de 2026.

Posteriormente, las boletas de calificaciones se entregarán en las escuelas del 23 al 26 de marzo, periodo en el que madres y padres podrán acudir al plantel educativo para conocer el desempeño de sus hijos.

Durante estas fechas, los docentes también brindarán información sobre el avance académico de los estudiantes y recomendaciones para reforzar su aprendizaje en las materias donde se detecten dificultades.

¿Cómo descargar la boleta de la SEP de tus hijos en línea?

Las familias que prefieran consultar las calificaciones en línea pueden hacerlo mediante el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) o a través del portal de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

Para descargar la boleta digital se deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal del SIGED.

Escribir la CURP del estudiante.

Dar clic en la opción “Buscar”.

El sistema mostrará las calificaciones registradas.

Descargar la boleta en formato PDF.

El documento puede guardarse en el celular, computadora o imprimirse para cualquier trámite escolar.

El documento obligatorio para consultar las calificaciones

El requisito principal para acceder a la boleta digital es la Clave Única de Registro de Población (CURP) del estudiante.

La SEP utiliza este dato como identificador dentro de sus plataformas, por lo que sin la CURP no es posible localizar el registro académico del alumno. En algunos casos, también se puede solicitar la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

Si no se cuenta con la CURP, se puede consultar en el portal del Registro Nacional de Población (RENAPO) utilizando los datos personales del estudiante.

No aparece tu boleta: razones y qué hacer para recuperarla

En algunos casos, la boleta de calificaciones puede no aparecer en el sistema digital. Esto puede ocurrir por diferentes motivos:

El registro de calificaciones aún no ha sido cargado por la escuela.

Se ingresó incorrectamente la CURP del estudiante.

Existe un error en los datos escolares dentro del sistema.

Si esto ocurre, se recomienda verificar la CURP nuevamente o comunicarse con el plantel educativo para confirmar que las calificaciones ya fueron registradas.

¿La boleta digital de la SEP tiene validez oficial?

Sí. La boleta descargada desde los sistemas oficiales de la SEP tiene validez oficial, ya que incluye sellos digitales y códigos de verificación.

Esto permite utilizar el documento para trámites escolares, cambios de escuela o comprobación del desempeño académico.

Además, el formato digital facilita que madres y padres puedan consultar las calificaciones desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Cuál es la fecha límite para la entrega de boletas SEP y calificaciones?

El proceso de registro de calificaciones concluye el 20 de marzo de 2026, mientras que la entrega de boletas en los planteles se realizará del 23 al 26 de marzo.

Después de este periodo, los estudiantes tendrán varios días sin clases dentro del calendario escolar. El 27 de marzo se suspenderán actividades por la sesión del Consejo Técnico Escolar, y posteriormente comenzará el periodo vacacional de Semana Santa del 30 de marzo al 10 de abril.

Las clases se reanudarán el lunes 13 de abril de 2026, cuando el alumnado regresará a las aulas para continuar con la recta final del ciclo escolar.

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