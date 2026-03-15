Pensiones Bienestar 2026 suspende pago el 16 de marzo: ¿Quiénes reciben el depósito del 17 al 20?

El calendario de pagos del Bienestar se pausa por el feriado del natalicio de Benito Juárez; así se reanudan los depósitos por apellido

Se suspende el pago de las Pensiones Bienestar en marzo 2026 | Reuters

El calendario de pagos de las Pensiones Bienestar 2026 tendrá una pausa el lunes 16 de marzo, fecha en la que no se realizarán depósitos para los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de México. La suspensión responde a que ese día es considerado feriado oficial por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, lo que implica la interrupción de actividades bancarias en diversas instituciones, incluido el Banco del Bienestar.

Los pagos correspondientes al bimestre marzo-abril comenzaron desde inicios de mes y continúan distribuyéndose de manera escalonada, siguiendo el sistema de orden alfabético según la primera letra del apellido del beneficiario. Este esquema busca evitar saturación en sucursales y cajeros durante los días de dispersión de recursos.

De acuerdo con datos de la Secretaría del Bienestar, durante este periodo más de 18 millones de derechohabientes recibirán apoyos económicos en todo el país. La inversión social destinada a estos programas supera los 104 mil millones de pesos, distribuidos entre distintos apoyos sociales.

Entre los programas que reciben depósitos en este periodo se encuentra la Pensión para Personas Adultas Mayores, que otorga 6 mil 400 pesos bimestrales. También se incluye la Pensión para Personas con Discapacidad con 3 mil 300 pesos, el programa Mujeres Bienestar con 3 mil 100 pesos y el apoyo para niñas y niños hijos de madres trabajadoras, que entrega hasta mil 650 pesos.

Pensiones Bienestar 2026: ¿Por qué se suspende el pago del 16 de marzo?

La suspensión del pago del 16 de marzo ocurre debido a que ese día se conmemora en México el natalicio de Benito Juárez, una fecha considerada descanso obligatorio en el calendario laboral. Aunque el aniversario se recuerda el 21 de marzo, la legislación mexicana establece que el feriado se recorra al tercer lunes del mes para generar un fin de semana largo.

Debido a este feriado, el Banco del Bienestar y otras instituciones financieras no realizan operaciones administrativas relacionadas con la dispersión de apoyos sociales. Por esta razón, la Secretaría de Bienestar decidió no programar depósitos en esa fecha dentro del calendario oficial.

Calendario Pensiones Bienestar: ¿Quiénes reciben su pago del 17 al 20 de marzo, letra por letra?

Tras la pausa del 16 de marzo, los depósitos se reanudan el martes 17 de marzo con los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra M. En esta categoría se encuentran apellidos como Martínez, Morales, Medina, Mendoza, Molina, Montoya, Mejía, Montero, Macías, Márquez, Maldonado y Mora.

El calendario continúa el miércoles 18 de marzo con las letras N, Ñ y O. Posteriormente, el jueves 19 de marzo corresponde el pago para las letras P y Q. El viernes 20 de marzo se realizará la dispersión para los beneficiarios cuyo apellido inicia con la letra R.

17 de marzo | M

18 de marzo | N, Ñ y O

19 de marzo | P y Q

20 de marzo | R

Este sistema de pagos por orden alfabético se mantiene hasta el final del calendario programado para el 26 de marzo, con el objetivo de facilitar el retiro de recursos y reducir filas en las sucursales del Banco del Bienestar.

¿A qué hora cae el depósito de la Pensión Bienestar de marzo 2026?

Los depósitos de la Pensión Bienestar se realizan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar que reciben los beneficiarios del programa. Aunque no existe una hora exacta única para todos los usuarios, los depósitos suelen reflejarse desde las primeras horas del día asignado en el calendario oficial.

Una vez que el dinero aparece en la cuenta, los beneficiarios pueden retirarlo en cajeros automáticos o utilizar la tarjeta para realizar pagos en establecimientos que acepten terminal bancaria. Las autoridades han recomendado acudir a retirar el dinero en días posteriores para evitar aglomeraciones en las sucursales.

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