Pensión Bienestar para la Personas con Discapacidad 2026: calendario oficial para registro al apoyo de 3 mil 300 pesos

Te decimos todo lo que necesitas saber para registrarte y que puedas recibir esta ayuda

Pensión del Bienestar: Requisitos y registro. |Reuters.

El Gobierno de México abrirá del 23 al 29 de marzo el registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, uno de los programas sociales que busca apoyar económicamente a este sector de la sociedad mexicana.

Las personas beneficiarias de este programa recibirán 3 mil 300 pesos bimestrales, recurso que se entrega de forma directa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios. El objetivo del apoyo es contribuir al ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad en todo el país.

El proceso de inscripción se realizará de manera presencial en los Módulos de Bienestar, los cuales atenderán en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Las personas interesadas podrán consultar la ubicación del módulo más cercano a través del sitio oficial www.gob.mx/bienestar.

Pensión Bienestar 2026: ¿Cuándo se abre y cómo es el registro las personas con discapacidad?

El registro para la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad estará disponible del 23 al 29 de marzo de 2026 en todo el territorio nacional.

Las personas interesadas deberán acudir a los Módulos de Bienestar, donde podrán realizar su solicitud para incorporarse al programa. El trámite se lleva a cabo de forma presencial y la atención se organiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada solicitante.

En caso de que la persona con discapacidad no pueda asistir personalmente al módulo, tiene derecho a designar a una persona auxiliar, quien podrá realizar el trámite en su representación. Cabe recordar que este apoyo está elevado a rango constitucional, lo que significa que es una obligación del Estado garantizar su entrega.

Calendario oficial, letra por letra, para la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad

El registro se realizará siguiendo un calendario organizado por la primera letra del apellido paterno:

Lunes 23 de marzo: A, B, C

A, B, C Martes 24 de marzo: D, E, F, G, H

D, E, F, G, H Miércoles 25 de marzo: I, J, K, L, M

I, J, K, L, M Jueves 26 de marzo: N, Ñ, O, P, Q, R

N, Ñ, O, P, Q, R Viernes 27 de marzo: S, T, U, V, W, X, Y, Z

S, T, U, V, W, X, Y, Z Sábado 28 de marzo: todas las letras

todas las letras Domingo 29 de marzo: todas las letras

Este calendario permite distribuir la atención en los módulos y facilitar el proceso de registro para las personas interesadas.

Pensión Bienestar para las Personas con Discapacidad: ¿Cuáles son los requisitos y documentos para el registro?

Para realizar el registro al programa, las personas solicitantes deberán presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Certificado o constancia médica que acredite la discapacidad permanente, emitido por una institución pública de salud

Este programa está dirigido a personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años de edad en las entidades que cuentan con convenio de universalidad con el Gobierno de México. Una vez que los beneficiarios cumplen 65 años, pasan automáticamente a recibir la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, otro de los programas sociales implementados a nivel federal.

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