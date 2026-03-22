Posibles alineaciones de Jaguares vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay 2026-I

El ‘Felino’, en el Jaraguay, espera recuperar la senda victoriosa frente al cuadro dorado.

Las posibles nóminas de Jaguares y Águilas Doradas | Claro Sports

Se baja el telón del festivo futbolero. Será el turno para Jaguares y Águilas Doradas, dos equipos que actualmente militan en la zona baja de la tabla de posiciones. Una victoria es requisito para los dos, en especial por los lados del cuadro local, que rema contra la corriente en aras de salvar la categoría.

Posible alineación de Jaguares para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Jaguares: Diego Martínez; Luis Jiménez, Carlos Ordóñez, Carlos Henao, Faber Gracia; Johan Hinestroza, Yan Mosquera; Yairo Moreno, Fabián Mosquera, Johar Mejía y Duván Rodríguez. DT: Andrés Acosta.

Posible alineación de Águilas Doradas para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formarían las Águilas: Iván Arboleda; Dylan Lozano, Diego Hernández, Hernán Lópes, Nicolás Lara; Juan Ávalo, Juan Camilo Roa, Frank Lozano; Javier Mena, Fabián Charales y Jorge Rivaldo. DT: Juan David Niño.

¿Cómo y dónde ver a Jaguares vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este duelo, válido por la fecha 13, se llevará a cabo sobre las 6:20 de la tarde (hora COL) el próximo lunes festivo 23 de marzo. Las señales de Win Sports y Win+ Fútbol le llevarán las emociones del cotejo, así como Win Play en su plataforma streaming.

Últimos partidos de Jaguares de Córdoba

19.03.2026 | Alianza 1-0 Jaguares | Fecha 12.

15.03.2026 | Jaguares 1-2 Independiente Medellín | Fecha 11.

09.03.2026 | Llaneros 2-0 Jaguares | Fecha 16 (pendiente).

04.03.2026 | Fortaleza 2-1 Jaguares | Fecha 10.

28.02.2026 | Jaguares 0-2 Junior | Fecha 9.

Últimos partidos de Águilas Doradas

20.03.2026 | Águilas Doradas 0-1 América de Cali | Fecha 12.

15.03.2026 | Deportivo Pereira 0-1 Águilas Doradas | Fecha 11.

07.03.2026 | Águilas Doradas 1-2 Atlético Nacional | Fecha 10.

01.03.2026 | Águilas Doradas 0-0 Inter de Bogotá | Fecha 9.

22.02.2026 | Boyacá Chió 0-1 Águilas Doradas | Fecha 8.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Árbitro central: Andrés Rojas (Bogotá).

Andrés Rojas (Bogotá). Asistente 1: Iván Ballesta (Cundinamarca).

Iván Ballesta (Cundinamarca). Asistente 2: Freddy Garcés (Casanare).

Freddy Garcés (Casanare). Cuarto árbitro: Jesús Chima (Córdoba).

Jesús Chima (Córdoba). VAR: Esnaider Pontón (Bogotá).

Esnaider Pontón (Bogotá). AVAR: John León (Caldas).

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