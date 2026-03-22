Rating Colombia del 21 de marzo de 2026, según CNC: Noticias Caracol, de la polémica al primer lugar

Asó quedó el escalafón de este sábado 21 de marzo. Consulte Claro Sports Colombia para todos los detalles.

Noticias Caracol / Captura de pantalla Caracol TV.

El Canal Caracol no pasa por sus mejores días, por cuestiones extra periodísticas ha estado en tendencia en redes sociales durante las últimas jornadas. Sin embargo sigue siendo lo más visto en el país. Consulte el rating nacional completo de este 21 de marzo del 2026 en Claro Sports.

Rating en Colombia del 21 de marzo de 2026, según CNC

1. Noticias Caracol PRM | 7,12%

2. Noticias Caracol MD | 6,34%

3. Sábados Felices, parte 1 | Canal Caracol | 4,87%

4. Se dice de mí | Canal Caracol | 3,84%

5. La Red | Canal Caracol | 3,69%

6. Sábados Felices | Canal Caracol | 3,56%

7. La Casa de los Famosos | Canal RCN | 3,38%

8. Noticias RCN PRM | 2,64%

9. Noticias RCN MD | 2,04%

10. Noticias Caracol LT | 1,61%

Parrilla futbolera de este domingo, 22 de marzo del 2026:

02:00 p.m. | Vasco da Gama vs Gremio | Brasileirao Serie A.

02:45 p.m. | Fiorentina vs Inter | Seria A.

03:00 p.m. | Real Madrid vs Atlético de Madrid | LaLiga.

03:30 p.m. | Minnesota United vs Seattle Sounders | MLS.

03:45 p.m. | Estudiantes de Río Cuarto vs River Plate | Liga de Argentina.

04:00 p.m. | Alianza vs Deportivo Cali | Liga BetPlay.

06:30 p.m. | Corinthians vs Flamengo | Brasileirao Serie A.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente,el rating en este país se define por medio de porcentajes. El Centro Nacional de Consultorías (CNC) estipula los niveles de audiencia al recopilar los datos de millones de decodificadores. Si usted cambia de canal, le da más puntaje a ese último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

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