David Alonso alcanza el top 5 en el Gran Premio de Brasil de Moto 2

El colombiano se mantiene entre los protagonistas de Moto2 al cerrar la carrera en el top 5 en Goiania, en una competencia marcada por adelantamientos y ritmo constante.

El colombiano David Alonso firmó un quinto lugar en el Gran Premio de Brasil de Moto2, un resultado que, aunque positivo en términos generales, dejó sensaciones encontradas tras haber partido desde la segunda posición de la parrilla. El piloto cafetero había sido protagonista durante la clasificación, pero en carrera no logró sostener ese protagonismo inicial.

Un inicio prometedor que no se consolidó

La carrera disputada en el circuito Ayrton Senna de Goiania comenzó con sorpresas desde la largada. El poleman, el español Daniel Holgado, fue superado en los primeros metros por sus compatriotas Alex Escrig y Daniel Muñoz, quien partía desde la décima casilla y protagonizó una salida brillante. Por su parte, Alonso perdió terreno rápidamente y cayó hasta la séptima posición.

Holgado impuso el ritmo en Brasil

A pesar del complicado arranque, Holgado logró recomponerse y encontró un ritmo sólido, rodando de manera consistente en tiempos cercanos al 1:21 por vuelta. Incluso, marcó la vuelta rápida con un registro de 1:21.920, lo que le permitió mantenerse en la punta, aunque sin lograr despegarse completamente del grupo perseguidor.

Alonso perdió terreno en el ecuador

Con el paso de las vueltas, el colombiano empezó a ceder posiciones. En el décimo giro, Manuel González aprovechó una leve caída en el rendimiento de Alonso para superarlo y meterse nuevamente en la lucha por el podio. Desde ese momento, el piloto colombiano se vio obligado a enfocarse en defender su lugar en el grupo perseguidor.

Una carrera estratégica en la parte final

En el tramo decisivo, Holgado logró consolidar una pequeña ventaja que rondaba las ocho décimas sobre sus rivales más cercanos. Sin embargo, Daniel Muñoz no dejó de presionarlo en ningún momento, mientras que Escrig tuvo que centrarse en resistir los ataques constantes de González, quien venía con mejor ritmo en las vueltas finales.

Pelea intensa por el top 5

Detrás de los líderes, la batalla por la quinta posición fue uno de los focos más atractivos de la carrera. David Alonso se enfrascó en un duelo directo con Izan Guevara y Tony Arbolino, logrando finalmente imponerse en ese grupo gracias a un ritmo constante que le permitió mantener a raya a sus perseguidores.

Holgado gana y asume el liderato

En la última vuelta, Manuel González ejecutó un adelantamiento clave sobre Escrig para quedarse con el tercer lugar, mientras que en la punta Daniel Holgado resistió los ataques finales de Muñoz para llevarse la victoria. Con este triunfo, el español no solo celebró en Brasil, sino que además se convirtió en el nuevo líder del campeonato de Moto2.

Aunque el quinto lugar deja puntos importantes para David Alonso, el resultado también refleja una oportunidad que pudo ser mayor tras su destacada actuación en la clasificación. El colombiano sigue sumando experiencia en la categoría y demostrando que tiene el potencial para pelear por posiciones de privilegio en cada carrera.

Te puede interesar: