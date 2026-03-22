Arsenal vs Manchester City en vivo la EFL Cup 2026: resultado y goles de la final

El Arsenal va por su tercer título de la Copa de la Liga de Inglaterra, mientras que el Manchester City busca su noveno trofeo en sus vitrinas

Arsenal vs Manchester City, en vivo online la EFL Cup | Claro Sports

¿A qué hora inicia el Arsenal vs Manchester City hoy domingo 22 de marzo de 2026?

Arsenal y Manchester City se enfrentan en la final de la EFL Cup, mejor conocida como la Carabao Cup, en un duelo que promete ser tan intenso en lo futbolístico como en lo táctico. Más allá del trofeo en juego, el foco también estará en el banquillo, donde Mikel Arteta se mide ante Pep Guardiola, su antiguo mentor, en un choque de ideas que ha ido evolucionando con el paso de los años. El técnico de los Gunners buscará imponer un plan que le permita neutralizar los automatismos del City, mientras que Guardiola intentará reafirmar su jerarquía en este tipo de escenarios.

El contexto con el que ambos equipos llegan a la final añade aún más atractivo al encuentro. El Manchester City atraviesa un momento irregular, marcado por su reciente eliminación en Champions League frente al Real Madrid y ciertas fragilidades defensivas que han quedado expuestas. En contraste, el Arsenal vive una etapa de solidez y confianza: avanzó sin sobresaltos a los cuartos de final de la Champions y lidera la Premier League con una ventaja considerable. Con dinámicas opuestas, la final se presenta como una oportunidad para que los ‘Gunners’ confirmen su gran temporada o para que los Citizens respondan con carácter en busca de un nuevo título.

México (CDMX) : 10:30 horas

: 10:30 horas Centroamérica : 10:30 horas

: 10:30 horas Estados Unidos: 12:30 horas (ET) / 09:30 horas (PT)

12:30 horas (ET) / 09:30 horas (PT) Colombia : 11:45 horas

: 11:45 horas Argentina: 13:30 horas

Alineaciones del Arsenal vs Manchester City para la final, al momento

Mikel Arteta ha hecho del 4-2-3-1 su sello personal, un sistema que, más allá de algunos errores puntuales durante la temporada, le ha dado al Arsenal una estructura sólida y reconocible para competir al más alto nivel. La doble base en el mediocampo le permite equilibrar fases de posesión con transiciones defensivas rápidas, mientras que la línea de tres mediapuntas ofrece amplitud, creatividad y presión tras pérdida. De cara a la final de la EFL Cup, la gran incógnita pasa por si el rival presentará alguna variante que obligue a los ‘Gunners’ a ajustar alturas o modificar sus mecanismos de salida.

Por su parte, todo indica que Pep Guardiola se mantendrá fiel a su 4-3-3, un sistema que en fase ofensiva puede mutar a un 4-1-3-2 para ocupar mejor los intervalos interiores y generar superioridades por dentro. El antecedente reciente del fallido 4-2-3-1 que se transformó en un atípico 4-2-4 ante el Real Madrid, que terminó costándole la eliminación en Champions League, refuerza la idea de apostar por lo conocido. Aun así, no se puede descartar algún ajuste puntual, ya sea en la posición de los interiores o en la altura del pivote, considerando que Guardiola suele introducir matices tácticos en partidos de alta exigencia como una final.

Arsenal : Kepa Arrizabalaga, Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié, Declan Rice, Martín Zubimendi, Bukayo Saka, Eberechi Eze, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres.

: Kepa Arrizabalaga, Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié, Declan Rice, Martín Zubimendi, Bukayo Saka, Eberechi Eze, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres. Manchester City: James Trafford, Matheus Nunes, John Stones, Ruben Dias, Rayan Ait Nouri, Bernardo Silva, Rodri Hernández, Nico O’Reilly, Rayan Cherki, Erling Haaland y Antoine Semenyo.

¿Dónde ver el Arsenal vs Manchester City en vivo? Canales de TV y streaming online

¡El mítico Estadio de Wembley está listo para recibir a 90 mil aficionados en un duelo que promete hacer historia! Arsenal y Manchester City se enfrentarán en un partido que comenzará a definir el cierre de la temporada y pondrá en juego el primer campeonato importante del fútbol inglés. Los Gunners buscan su segundo título en la EFL Cup, tras más de tres décadas sin levantar este trofeo, mientras que los Citizens van por su noveno campeonato para acercarse al Liverpool, máximo ganador del certamen.

En Claro Sports, no te perderás ni un segundo de la acción. Te llevamos todo lo que sucede dentro y fuera del terreno de juego con nuestro tradicional minuto a minuto, desde los goles y las atajadas hasta las jugadas más polémicas. Vive la emoción de esta final con nosotros y acompáñanos mientras se escribe una nueva página en la historia del fútbol inglés.

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