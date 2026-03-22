Muere el actor Nicholas Brendon a los 54 años, personificó a Xander Harris en Buffy la cazavampiros

Esta es la información que se ha dado a conocer sobre el fallecimiento del intérprete estadounidense

Murión Nicholas Brendon. | Foto por ARAYA DOHENY / GETTY IMAGES VIA AFP

El actor estadounidense Nicholas Brendon, reconocido por su papel como Xander Harris en la serie Buffy la cazavampiros, falleció a los 54 años, según informó su familia a través de un comunicado en redes sociales.

Brendon interpretó a uno de los personajes más cercanos a Buffy, protagonista de la historia, en la popular serie que se transmitió entre 1997 y 2003. La producción, protagonizada por Sarah Michelle Gellar, se convirtió con el tiempo en uno de los programas más influyentes en la historia de la televisión, pese a no haber acumulado numerosos premios.

La familia del actor destacó que, en los últimos años, Brendon había encontrado una nueva pasión en el arte y la pintura, describiéndolo como una persona “apasionada, sensible y profundamente creativa”.

¿De qué murió el actor de Buffy la cazavampiros, Nicholas Brendon?

De acuerdo con el comunicado de su familia, Nicholas Brendon murió mientras dormía por causas naturales. No se dieron a conocer detalles sobre el lugar ni la fecha exacta de su fallecimiento.

En años recientes, el actor había enfrentado diversos problemas de salud, incluyendo un ataque al corazón en 2023 y cirugías de columna derivadas del síndrome de cola de caballo. También habló abiertamente sobre su lucha contra la depresión y el alcoholismo.

Muere Nicholas Brendon: ¿Cuál fue la trayectoria del actor?

Además de su papel en Buffy la cazavampiros, Brendon participó en diversas producciones televisivas y cinematográficas. Entre sus trabajos más destacados se encuentra su aparición en la serie Criminal Minds entre 2007 y 2014. También formó parte de Kitchen Confidential, adaptación de las memorias del chef Anthony Bourdain.

En cine, actuó en películas como Redwood, The Nanny y Christmas Slasher. Además, colaboró como escritor en varios números de cómics relacionados con el universo de Buffy.

Así confirmaron el fallecimiento del actor Nicholas Brendon

La familia de Nicholas Brendon dio a conocer la noticia mediante un comunicado publicado en redes sociales el viernes. En el mensaje, señalaron que el actor había atravesado momentos difíciles en el pasado, pero que se encontraba en tratamiento y mantenía una actitud optimista sobre su futuro. Asimismo, resaltaron su legado artístico y su capacidad creativa, especialmente en su faceta como pintor en sus últimos años.

Por su parte, Sarah Michelle Gellar reaccionó a la noticia con un emotivo mensaje en redes sociales, recordando a su compañero de reparto con afecto.

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