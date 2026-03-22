James Rodríguez en vivo: ¿Quién gana hoy el Minnesota United vs Seattle Sounders? Resultado de la MLS 2026

Siga las emociones de un duelo más para el ’10’ colombiano, que espera tener su segundo examen en el fútbol norteamericano.

James Rodríguez llega a la MLS – Minnesota United.

De nuevo, la Major League Soccer registra actividad. Un partido difícil se avecina, en especial para el Minnesota United, que espera levantarse después de una paliza por 6-0 que recibió a manos del Vancouver Whitecaps. La escuadra dirigida por Cameron Knowles, en casa, espera sacudirse frente a un Seattle Sounders que viene de meterse a cuartos de la Concachampions.

James Rodríguez en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Minnesota United vs Seattle Sounders

Este duelo, que se desarrollará en el Allianz Field, iniciará a partir de las 13:30 horas locales. Agéndese en su respectivo país para ver el compromiso:

México: 12:30 horas.

12:30 horas. Colombia: 13:30 horas.

13:30 horas. Argentina: 15:30 horas.

15:30 horas. Estados Unidos: 14:30 (ET), 13:30 (CT) y 11:30 (PT).

MLS 2026: alineaciones del Minnesota United vs Seattle Sounders, al momento

Así forma Minnesota United: Drake Callender; Jéfferson Díaz, Morris Duggan, Nicolás Romero, Anthony Markanich; Nectarios Triantis, Wil Trapp, Kyle Duncan, Joaquín Pereyra; Tomás Chancalay y Kelvin Yeboah. DT: Cameron Knowles.

Así forman los Seattle Sounders: Andrew Thomas; Kalani Kossa-Rienzi, Alex Roldán, Antino López, Nouhou Tolo; Nikola Petkovic, Cristian Roldán; Albert Rusnak, Paul Rothrock, Georgi Minoungou y Osaze De Rosario. DT: Brian Schmetzer.

Antecedentes del Minnesota United vs Seattle Sounders y últimos resultados en la MLS

Últimos partidos del Minnesota United:

15.03.2026 | Vancouver Whitecaps 6-0 Minnesota United

07.03.2026 | Nashville 3-1 Minnesota United

28.02.2026 | Minnesota United 1-0 Cincinnati

21.02.2026 | Austin FC 2-2 Minnesota United

Últimos partidos de los Seattle Sounders:

18.03.2026 | Seattle Sounders 2-1 Vancouver Whitecaps (Concachampions – octavos de vuelta).

15.03.2026 | San José Earthquakes 0-1 Seattle Sounders.

12.03.2026 | Vancouver Whitecaps 0-3 Seattle Sounders (Concachampions – octavos de ida).

07.03.2026 | St Louis City 0-1 Seattle Sounders.

28.02.2026 | Real Salt Lake 2-1 Seattle Sounders.

Te puede interesar: