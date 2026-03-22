Martín Anselmi, fuera del Botafogo: “No hemos visto la evolución que esperamos de un club campeón”

El equipo brasileño anuncia la destitución del técnico argentino luego de la victoria de 1-2 sobre el Red Bull Bragantino

Martín Anselmi, despedido del Botafogo | Imago7

Martín Anselmi no es más entrenador del Botafogo. Este domingo 22 de marzo, el equipo brasileño hizo oficial la destitución del técnico argentino, a pesar de la victoria 1-2 conseguida el sábado en su visita al Red Bull Bragantino. A través de un comunicado, el Fogao hizo oficial la salida del timonel.

“Botafogo anuncia que el argentino Martín Anselmi ya no es el entrenador del primer equipo. La decisión le fue comunicada al técnico la mañana de este domingo (22)”, escribió el club. “Si bien apreciamos enormemente a Anselmi y a su cuerpo técnico, y respetamos profundamente su dedicación y ética de trabajo, no hemos visto la evolución, el progreso ni los resultados que esperamos de un club campeón, y creemos que es necesario un cambio para alcanzar nuestros objetivos esta temporada y en las siguientes. Por lo tanto, el Club explorará otras vías en su proyecto deportivo”, añadió.

En el mismo comunicado, el Botafogo aseguró que John Textor, propietario mayoritario del equipo, y el departamento de fútbol se encuentran buscando al nuevo DT. “Rodrigo Bellao, entrenador del equipo sub 20, se hará cargo del equipo de forma interina“, detalló el Glorioso.

El exPorto y Cruz Azul llegó al club brasileño en diciembre de 2025, en un contrato hasta el final de 2027 y en sustitución de Davide Ancelotti; sin embargo su salida se da apenas tres meses después. En total, Anselmi dirigió 18 juegos, con balance de siete triunfos, dos empates y nueve derrotas. Si bien su camino arrancó con el pie derecho, con tres victorias al hilo, una racha de seis descalabros consecutivos puso en duda su continuidad.

Anselmi, ganador de la Taça Rio, deja al Botafogo en la posición 15 de la tabla general con seis puntos, producto de dos victorias y cuatro derrotas, con 10 goles a favor y 12 en contra. Entre sus recientes resultados están las derrotas frente a Flamengo y Palmeiras en liga, así como la eliminación ante el Barcelona de Guayaquil en la tercera ronda de clasificación para la Copa Libertadores.

La salida de Anselmi del banquillo del Botafogo llega días después de dejar la puerta abierta para regresar a Cruz Azul: “En algún momento la canción dice ‘Una historia todavía sin final’. Y creo que ese final no es el que yo quería. Yo cambiaría muchas cosas de mi carrera por haber conseguido la décima con Cruz Azul. En este tipo de respuestas me gusta también ser prudente, porque si no uno parece que está intentando y nada que ver. Cruz Azul tiene un gran entrenador, el cual tengo relación y muy buena, le está yendo muy bien y tiene un gran futuro por delante. Creo que esa historia, todavía sin final, en algún momento ¿por qué no?”.

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