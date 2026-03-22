Eusebio Unzué, melancólico con Nairo Quintana: “El ciclismo le queda debiendo un Tour de Francia”

El gerente general del Movistar Team bañó en elogios al colombiano, en medio del anuncio de su retiro profesional.

Nairo Quintana, ciclista colombiano / AFP.

A pesar que este domingo el protagonista era Nairo Quintana, en medio del anuncio de su retiro del profesionalismo, la prensa española interrogó a Eusebio Unzué, gerente general del Movistar Team, sobre las sensaciones de la noticia que estaba dando el colombiano, algo que estaba por llegar pero que todos querían evitar.

“No es fácil resumirlo con frases, lógicamente con él hemos vivido una parte emocional muy fuerte, tuvimos la oportunidad de tenerlo desde muy jovencito cuando aterrizó aquí en la temporada 2012 y realmente que eso fue el sello de toda su trayectoria: la confianza en sí mismo. Nunca había conocido una persona que no le diera miedo nada, fuera el rival que fuera, fuera el objetivo que pusiéramos“, inicio diciendo el directivo de la escuadra española.

“No le temía a nada”

“Cuando él estaba convencido era imposible sacarle de su cabeza, o que tuviese la mínima duda. Esa es una de sus grandes fortalezas. Era un hombre prudente cuando llego, pero descubrió rápidamente que podía ser uno de los grandes de este deporte. Yo los aconsejo, porque es muy difícil adivinar el nivel de las cosas que ha sido y que ha hecho nuestro amigo Nairo en la trayectoria”.

“”Si tienen paciencia miren el procycling y que repasen desde que llegó hasta Europa y todo lo que ha podido hacer. Yo he podido repasar un poco y me digo: ‘si es que en estos tiempos no hay corredores que hagan lo que ha hecho durante 6-7 años simultáneamente, de carrera en carrera”.

El Tour, lo todo el mundo piensa

“Y bueno, a nosotros, yo personalmente que tuve la suerte de ganar y descubrir el primer Tour en el 88′, luego en los 90′ y en el 2006, sentí que de nuevo podíamos acariciar que podíamos dar la vuelta en los Campos Eliseos en París, de nuevo estuvo muy cerca, ahí estuvo 2 veces segundo y una muy cerca del amigo (Chris) Frome”.

“Es la única deuda que creo que tiene el ciclismo con él: un Tour, que los trabajó y los peleó para haberlos ganado. A pesar de su estatura, pero él lo compensaba todo con la confianza. Repito, refresquen el palmarés de Nairo, entenderán lo que nos ha dado”, sentenció Eusebio Unzué, con una gran frase sobre Nairo Quintana.

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