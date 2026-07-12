SEP: ¿Dónde y cómo descargar la boleta de calificaciones del ciclo escolar 2025- 2026?

La Secretaría de Educación Pública habilita el SIGED para consultar y descargar las boletas de preescolar, primaria y secundaria

Conoce la guía paso a paso para consultar calificaciones de fin de ciclo | Reuters

El ciclo escolar 2025-2026 está por concluir y miles de madres, padres y tutores buscan conocer el desempeño académico de los estudiantes de educación básica. La Secretaría de Educación Pública (SEP) pone a disposición la consulta digital de las boletas de calificaciones a través del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), plataforma que permite acceder a los resultados desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

El portal del SIGED permite a las familias revisar y descargar las calificaciones de preescolar, primaria y secundaria, ofreciendo la opción de generar un archivo en formato PDF para su impresión. Este servicio es gratuito y estará disponible las 24 horas del día, facilitando el acceso a la información sin necesidad de acudir de manera presencial a los planteles educativos.

SEP 2026: ¿Dónde consulto y descargo la boleta de calificaciones?

Para consultar y descargar la boleta digital, los padres y tutores deben ingresar al portal oficial del SIGED, seleccionar la opción “Consulta del alumnado” y capturar la Clave Única de Registro de Población (CURP) del estudiante. Tras realizar la búsqueda, el sistema mostrará los registros disponibles; es necesario seleccionar el ciclo escolar 2025-2026 para poder descargar o imprimir el documento.

El contenido de la boleta incluye los datos personales del estudiante, como nombre completo, CURP, grupo, grado y los datos de la escuela en la que está inscrito. Además, cuenta con elementos de seguridad como código QR, sello digital y firma electrónica de la autoridad educativa, así como un folio único que valida la autenticidad del documento.

Ingresa al portal oficial del SIGED | Accede al sitio web del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) desde cualquier navegador en computadora o dispositivo móvil. Selecciona la opción “Consulta del alumnado” | Dentro de la página principal, ubica y da clic en el apartado que permite la búsqueda y consulta de información de los estudiantes. Captura la CURP del alumno o alumna | Escribe correctamente la Clave Única de Registro de Población (CURP) del estudiante que deseas consultar para identificar su expediente académico. Haz clic en “Buscar” | El sistema mostrará la información disponible asociada al estudiante, incluyendo los datos de su escuela y ciclo escolar. Selecciona el ciclo escolar 2025-2026 | Verifica que la boleta del ciclo correspondiente esté habilitada y selecciona esa opción para visualizar las calificaciones finales. Descarga o imprime la boleta | Una vez cargada la información, podrás descargar la boleta en formato PDF o imprimirla directamente para conservar un registro físico. Revisión y validación | Comprueba que todos los datos sean correctos y que las calificaciones coincidan con las obtenidas. En caso de inconsistencias, contacta a la escuela donde estudia el menor.

¿Cuándo es la entrega de boletas del ciclo escolar 2025-2026?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, la entrega de resultados finales se realizará el martes 14 de julio, un día antes de la finalización oficial de clases, prevista para el miércoles 15 de julio. Las boletas se podrán consultar en línea desde el SIGED y también serán entregadas de manera física en los planteles educativos.

La información disponible en el SIGED depende de los registros enviados por las autoridades educativas de cada entidad federativa. En caso de que la boleta no aparezca, los padres deberán comunicarse con la escuela correspondiente para verificar la actualización de los datos y la correcta carga de las calificaciones.

Para quienes estudian en la Ciudad de México, existe una opción adicional para consultar la boleta de calificaciones a través de la página de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM), donde se requiere ingresar tanto la CURP del estudiante como la Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel.

Con estas medidas, la SEP asegura que todas las familias podrán acceder de manera oportuna a la información académica de sus hijos, garantizando transparencia y disponibilidad inmediata en el cierre del ciclo escolar 2025-2026.

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