James Rodríguez, ¿en los planes de la Lazio?

Aunque no tuvo una buena Copa del Mundo, parece que se abrió una puerta en la que el ’10’ colombiano podría volver a Europa.

James Rodríguez, el ’10’ de Colombia | REUTERS

Culminó el Mundial sin pena ni gloria para Colombia. El elenco ‘Tricolor’, dirigido por Néstor Lorenzo, sufrió una eliminación muy dolorosa a manos de Suiza en los octavos de final. Si bien había cumplido en la fase de grupos y en 16avos frente a Ghana, el equipo terminó en deuda para ese último duelo contra los europeos.

Muchos nombres acabaron en tela de juicio. Uno de ellos fue el de James Rodríguez, el referente ‘Tricolor’ que marcó un hito para su país al ser el futbolista con más apariciones en certámenes mundialistas. A pesar de su importancia y el recorrido del capitán, no pudo marcar la diferencia en el combinado nacional.

Sin goles ni asistencias, James pasó la página con un futuro en puntos suspensivos. Cabe anotar que duró muy poco en el Minnesota United de la MLS, club al que fichó en invierno y no tuvo mayores apariciones. Con lo justo llegó a la Copa del Mundo y, sin duda, se le evidenció esa falta de ritmo que no pudo obtener a nivel de clubes.

Con todo y eso, el ’10’ sigue siendo un nombre de respeto. Seguramente tendrá mercado de aquí en adelante, y de hecho, en Europa parecen no olvidarse de él. La Lazio de Italia, que sonó fuerte en el pasado para llevarlo, habría reactivado el interés por el colombiano, quien puede negociar como agente libre.

¿James Rodríguez a la Lazio?

De acuerdo con el periodista Rudy Galetti, la escuadra capitalina va buscando opciones para reforzar la zona de creación y el frente de ataque. James parece ser uno de los jugadores que pica en punta, aunque no hay una oferta concreta en la mesa. Todo esto se dio a conocer en medio de su cumpleaños #35.

“La Lazio está evaluando a James Rodríguez mientras buscan fortalecer sus opciones ofensivas. El capitán de Colombia, ahora agente libre tras su paso por el Minnesota United, impresionó en la Copa del Mundo y está entre los perfiles que actualmente está monitoreando el club italiano”, reseñó.

🚨💣 EXCL | Lazio are evaluating James Rodríguez as they look to strengthen their attacking options.



The Colombia captain, now a free agent after his spell at Minnesota United, impressed at the World Cup and is among the profiles currently being monitored by the Italian club. pic.twitter.com/yggksWHm5L — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 12, 2026

Por ahora, todo es puro suspenso. De todo se ha hablado en el tema James: posible retiro de Selección y hasta del profesionalismo, así como otros rumores que lo acercan a la Liga MX. El tiempo definirá una de las novelas más llamativas en alusión a los jugadores colombianos que darán de qué hablar en el libro de pases.

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