Fenómeno de El Niño impactará muy fuerte a México: ¿Qué meses son los más intensos y dónde habrá lluvias torrenciales?

Durante julio y agosto se espera un déficit de precipitaciones, principalmente en el noreste, sur y sureste del país

Las lluvias azotan fuerte a México | Reuters

El fenómeno El Niño ya muestra condiciones activas en el océano Pacífico ecuatorial y, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), podría modificar de forma importante el comportamiento de las lluvias y las temperaturas en México durante lo que resta de 2026 y los primeros meses de 2027. Las autoridades advirtieron que este evento climático podría alcanzar una intensidad muy fuerte hacia el cierre del año.

Durante la conferencia matutina de este 9 de julio, el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, informó que existe 63% de probabilidad de que El Niño alcance esa categoría entre noviembre de 2026 y enero de 2027. El fenómeno podría afectar la disponibilidad de agua, la agricultura y diversas actividades productivas, por lo que Protección Civil mantiene un monitoreo permanente.

Fenómeno de El Niño: ¿Cómo impactará y qué efectos tendrá en México?

El Niño corresponde a la fase cálida del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y se caracteriza por el aumento anómalo de la temperatura de la superficie del océano Pacífico central y oriental. Este calentamiento modifica la circulación atmosférica, altera los vientos y cambia la distribución de las lluvias en distintas regiones del mundo.

En México, sus efectos serán diferentes según la época del año y la región. Durante julio y agosto se espera un déficit de precipitaciones, principalmente en el noreste, sur y sureste del país, lo que favorecerá condiciones más secas y cálidas. En contraste, hacia el último trimestre del año las lluvias podrían incrementarse por encima de los valores habituales.

El SMN también prevé que durante el invierno 2026-2027 aumente la humedad en el norte y noreste del país, con una mayor frecuencia de frentes fríos, lluvias y vientos intensos. Además, algunas regiones del centro y norte podrían registrar temperaturas por debajo del promedio.

Las autoridades advirtieron que, si después del invierno regresa la sequía, la primavera de 2027 podría presentar un mayor riesgo de olas de calor e incendios forestales, por lo que recomendaron seguir los avisos oficiales emitidos por el SMN, Conagua y Protección Civil.

¿Cuáles son los meses que se esperan lluvias fuertes en México por el fenómeno de El Niño?

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional contempla distintos escenarios para los próximos meses:

Julio: lluvias por debajo del promedio, principalmente en el noreste del país.

lluvias por debajo del promedio, principalmente en el noreste del país. Agosto: continuará el déficit de precipitaciones en el noreste, sur y sureste, con condiciones favorables para la sequía.

continuará el déficit de precipitaciones en el noreste, sur y sureste, con condiciones favorables para la sequía. Septiembre: las lluvias se mantendrían cerca de los valores normales.

las lluvias se mantendrían cerca de los valores normales. Octubre: comenzaría un incremento de las precipitaciones, con lluvias por encima del promedio histórico en varias regiones.

comenzaría un incremento de las precipitaciones, con lluvias por encima del promedio histórico en varias regiones. Noviembre y diciembre: se esperan los efectos más importantes de El Niño, con lluvias superiores a lo habitual , ingreso constante de frentes fríos y posibilidad de precipitaciones intensas en distintas zonas del país.

se esperan los efectos más importantes de El Niño, con , ingreso constante de frentes fríos y posibilidad de precipitaciones intensas en distintas zonas del país. Invierno 2026-2027: persistirá un ambiente más húmedo y frío, especialmente en el norte, noreste y parte del centro de México.

De acuerdo con el SMN, el periodo comprendido entre noviembre de 2026 y enero de 2027 será el de mayor intensidad del fenómeno, coincidiendo con la probabilidad más alta de que El Niño alcance la categoría de muy fuerte.

¿Por qué se llama a este evento climático El Niño?

El nombre El Niño surgió hace más de un siglo entre pescadores de Perú y Ecuador, quienes observaron que, alrededor de diciembre, las aguas del océano Pacífico se calentaban de manera inusual y alteraban la pesca. Debido a que este cambio coincidía con la época de la celebración del Niño Jesús, comenzaron a llamarlo “El Niño”.

Con el paso de los años, la comunidad científica adoptó ese nombre para identificar la fase cálida del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), uno de los eventos climáticos más importantes del planeta por su capacidad para modificar las lluvias, las temperaturas y la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos en diversas regiones del mundo, incluido México.

Te puede interesar: