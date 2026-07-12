Junior se refuerza con un central zurdo que llega del fútbol checo

Pablo Ortiz, defensor central de 26 años, se convierte oficialmente en el segundo refuerzo de Junior para el 2026-II.

Pablo Ortiz, nuevo jugador del Junior de Barranquilla | @JuniorClubSA

Junior de Barranquilla, tras unas semanas de vacaciones, empieza a moverse de cara a lo que será el segundo semestre del fútbol colombiano, certamen en el cual buscara revalidar el título logrado y por qué no ir por un tricampeonato. Para eso se necesita mantener una base, pero al mismo tiempo ampliar la nómina actual.

Realmente son pocos los movimientos que lleva el ‘Tiburón’ en el mercado, pero eso no quiere decir que se vengan más con el pasar de los días. Recientemente se informó que Francisco Fydriszewski se une para la parte delantera de la nómina y ahora, el cuadro de ‘La Arenosa’ confirma una incorporación para la defensa.

Se trata de un zaguero de 26 años, caleño, que está de regreso al país luego de varias experiencias internacionales. En Colombia solo ha jugado en el América de Cali, esto antes de que emprendiera destino al fútbol de Dinamarca. De momento se convierte en el segundo fichaje del actual campeón del FPC para lo que viene.

Pablo Ortiz, nuevo jugador de Junior

Si bien Junior no ha dado mayores detalles de este traspaso, por medio de sus redes sociales oficiales dio a conocer esta nueva cara. El defensor central zurdo llega en calidad de préstamo por un año del Banik Ostrava, un club que milita en el balompié checo.

¡BIENVENIDO AL BICAMPEÓN! 🦈🔥

Pablo Ortiz ya es Tiburón. pic.twitter.com/xEFpjtGzZC — Junior FC (@JuniorClubSA) July 12, 2026

Como tal Pablo Ortiz se formó en América y luego de eso dio el salto al Midtjylland. Mafra, Pardubice, Dunajska Streda y Houston Dynamo son otros elencos en los que ha estado. Si bien tiene un trayectoria importante fuera de Colombia, su paso por el rentado local no fue tan extenso que digamos, ya que solo suma 33 partidos disputados.

En cuanto a sus otras estadísticas, sumando todo el historial que tiene hasta el día de hoy, lleva 129 compromisos jugados y 9.557 minutos dentro del campo. Resta esperar qué rol le va a dar Alfredo Arias en su Junior, pues la competencia en esa posición es dura y a eso se suma que llega a un club en el que la exigencia es alta.

Le puede interesar