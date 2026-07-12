Pumas vs América de Cali en vivo el partido amistoso Pumas Fan Fest 2026: resultado y goles

¿Qué es el Pumas Fan Fest?

El Pumas Fan Fest es un evento oficial anual organizado por el Club Universidad Nacional en el Estadio Olímpico Universitario para celebrar a su afición y presentar sus novedades de cara al inicio de la temporada de la Liga MX.

Partido internacional: Amistoso de pretemporada; en 2026, Pumas enfrenta al América de Cali de Colombia.

Presentaciones oficiales: El club muestra sus nuevos uniformes, refuerzos y planteles varonil y femenil.

Fan Zone: Zona interactiva con trofeos históricos, fotos 360°, música con DJ y dinámicas de patrocinadores.

Lucha libre: Funciones especiales con luchadores profesionales en un cuadrilátero instalado en el estadio.

Kids Zone: Espacio familiar con inflables, pintacaritas y actividades deportivas para niños.

Área gastronómica: Food trucks con variedad de alimentos y bebidas desde la apertura de accesos.