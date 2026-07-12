Pumas vs América de Cali en vivo el partido amistoso Pumas Fan Fest 2026: resultado y goles
Sigue en vivo el Pumas vs América de Cali, la presentación de los auriazules ante su afición en el Pumas Fan Fest 2026
¿Quiénes son los refuerzos de Pumas?
Para el Apertura 2026, Pumas tiene tres refuerzos confirmado: Sebastián Córdova que sorprendió a todos al llegar con los universitarios y ser anunciado en medio del partido del Mundial entre Marruecos y Países Bajos, así como el Chicote Calderón y Víctor Arteaga. Mientras que también, Esteban Solari debutará como técnico de los universitarios. Por su parte, las bajas fueron Efraín Juárez como DT, Jordan Carrillo y César Garza.
¿Qué es el Pumas Fan Fest?
El Pumas Fan Fest es un evento oficial anual organizado por el Club Universidad Nacional en el Estadio Olímpico Universitario para celebrar a su afición y presentar sus novedades de cara al inicio de la temporada de la Liga MX.
Partido internacional: Amistoso de pretemporada; en 2026, Pumas enfrenta al América de Cali de Colombia.
Presentaciones oficiales: El club muestra sus nuevos uniformes, refuerzos y planteles varonil y femenil.
Fan Zone: Zona interactiva con trofeos históricos, fotos 360°, música con DJ y dinámicas de patrocinadores.
Lucha libre: Funciones especiales con luchadores profesionales en un cuadrilátero instalado en el estadio.
Kids Zone: Espacio familiar con inflables, pintacaritas y actividades deportivas para niños.
Área gastronómica: Food trucks con variedad de alimentos y bebidas desde la apertura de accesos.
¡Así llegó Pumas al Estadio Olímpico Universitario!
El equipo Azul y Oro arribó a su casa, el Estadio Olímpico Universitario, vistiendo su nueva indumentaria:
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido amistoso entre Pumas y América de Cali?
Pumas de la UNAM es el claro favorito para ganar el partido amistoso contra el América de Cali. El encuentro se disputa en el Estadio Olímpico Universitario como parte del Pumas Fan Fest 2026.
Las principales casas de apuestas en México, como Caliente.mx, colocan al conjunto universitario con una ventaja considerable en sus líneas de dinero: Pumas (Victoria): -118 (al ser un momio negativo, las plataformas reflejan una mayor probabilidad de triunfo para el local).
Empate: +220,
América de Cali: +280
Alineaciones Pumas vs América de Cali, al momento: así salen al partido amistoso
Se han confirmado las alineaciones del juego entre Pumas y América de Cali:
Pumas: Keylor Navas (P) (c); Pablo Bennevendo, Ángel Azuaje, Tony Leone, Álvaro Angulo; Santiago Trigos, Pedro Vite, Uriel Antuna, Sebastián Córdova; Robert Morales y Juninho Vieira.
América de Cali: Jean Fernandes (P); Mateo Castillo, Dany Rosero, Cristian Tovar, Ómar Bertel; Rafael Carrascal; Yani Quintero, Tilman Palacios, Yeison Guzmán, Luis Quiñones y
Tomás Ángel.
¿A qué hora juega Pumas vs América de Cali y dónde ver hoy?
El duelo entre Pumas y América de Cali se disputará el domingo 12 de julio de 2026 en el Estadio Olímpico Universitario, en la Ciudad de México. El balón comenzará a rodar a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la transmisión por televisión abierta iniciará cinco minutos antes del arranque del partido.
El amistoso forma parte del Pumas Fan Fest 2026, una actividad organizada por el club universitario para acercarse a su afición antes del inicio del Apertura 2026 de la Liga MX. En Colombia, el compromiso podrá seguirse desde las 13:00 horas, debido a la diferencia de horario con México.
PUMAS SE PRESENTA ANTE SU AFICIÓN
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Pumas vs América de Cali! Los universitarios continúan con su preparación rumbo al torneo Apertura 2026 de la Liga MX y esta tarde tendrán una prueba internacional en Ciudad Universitaria, donde recibirán al conjunto colombiano como parte del Pumas Fan Fest.
El equipo dirigido por Esteban Solari llega después de vencer 3-0 a Cancún FC en su primer partido de pretemporada, con doblete de Uriel Antuna y un gol más de Kleber Carranza. Este encuentro será una de las últimas oportunidades para ajustar detalles antes del debut oficial ante Pachuca, programado para el sábado 18 de julio en el Estadio Olímpico Universitario.
Del otro lado aparece América de Cali, que disputa el segundo compromiso de su gira por México luego de imponerse 1-0 a Santos Laguna en el Estadio Corona, con anotación de Jhon Murillo en tiempo agregado. El conjunto colombiano también busca llegar con ritmo al segundo semestre de la Liga BetPlay.
En Claro Sports te llevaremos todas las acciones en vivo del Pumas vs América de Cali: goles, alineaciones, cambios, jugadas destacadas y el resultado final de este amistoso internacional desde Ciudad Universitaria.