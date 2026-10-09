Terremoto de 7.2 en Panamá hoy 9 de octubre: epicentro y últimas noticias

Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió Panamá este 9 de octubre, provocó evacuaciones y activó alertas por posible tsunami en varios países, incluido México

Epicentro a a 39 km al noroeste de Tonosí | @igcpanamaup

Un fuerte terremoto sacudió Panamá este viernes 9 de octubre de 2026, provocando momentos de tensión entre la población y evacuaciones preventivas en diferentes puntos del país. El movimiento telúrico, registrado alrededor del mediodía, también se percibió en territorio costarricense y activó avisos por una posible amenaza de tsunami en varios países de Centroamérica y Sudamérica.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá confirmó un sismo de magnitud 7.2, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó una magnitud de 7.6. La diferencia entre los registros responde a las estimaciones de los organismos encargados de analizar la actividad sísmica, cuyos datos pueden actualizarse conforme avanza la revisión.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, Reporta el siguiente evento: Estado: REVISADO Fecha: 2026-10-09 Hora: 12:56:05PM hora local Magnitud: 7.2 Profundidad: 4km Localizado en Panamá a 39km al noroeste de Tonosí https://t.co/vSkY4Ls1RN — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) October 9, 2026

La sacudida generó preocupación en distintas regiones panameñas, donde habitantes abandonaron viviendas, escuelas, oficinas y establecimientos comerciales para resguardarse en espacios abiertos. En Ciudad de Panamá también se reportó el movimiento de edificios, lo que llevó a numerosas personas a salir a las calles mientras esperaban información sobre las consecuencias del terremoto.

Además de la intensidad del fenómeno, la posibilidad de un tsunami encendió las alertas en la región del Pacífico, donde los organismos especializados comenzaron a evaluar los riesgos para las poblaciones costeras. Los primeros reportes también dieron cuenta de posibles daños materiales en Panamá, aunque la magnitud de las afectaciones todavía estaba bajo revisión.

Sismo en Panamá hoy 9 de octubre: ¿Dónde fue el epicentro y de qué magnitud?

De acuerdo con el reporte revisado del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el terremoto ocurrió a las 12:56:05 horas, tiempo local (11:56 horas del centro de México). Su epicentro se ubicó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, con una magnitud de 7.2 y una profundidad de apenas cuatro kilómetros.

Por su parte, el USGS estableció una magnitud de 7.6 y una profundidad aproximada de 33 kilómetros, situando el movimiento a unos 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba. Estos registros muestran diferencias en las estimaciones de los organismos científicos, por lo que la información técnica podría modificarse conforme se revisen los datos del terremoto.

¿Cuáles son los últimos reportes y afectaciones?

Los primeros informes provenientes de Panamá señalan que el sismo fue percibido en diferentes regiones del país, incluida la capital, donde numerosas personas evacuaron edificios ante la intensidad de las sacudidas. El diario panameño La Prensa también informó sobre daños materiales en algunos sectores, aunque inicialmente no se estableció su alcance.

Hasta los reportes consultados, no se había difundido un balance oficial consolidado de personas fallecidas, lesionadas o damnificadas por el terremoto del 9 de octubre. La información sobre posibles daños estructurales permanecía en desarrollo, por lo que todavía no era posible determinar el impacto total del fenómeno en las comunidades cercanas al epicentro.

Ante la posibilidad de nuevas sacudidas, las recomendaciones de Protección Civil incluyen mantenerse alejado de construcciones dañadas, postes y cables eléctricos, así como evitar los elevadores y atender las indicaciones de los servicios de emergencia. Para quienes se encuentren en zonas costeras, resulta especialmente importante identificar rutas de evacuación hacia lugares elevados.

¿En qué países hay alerta de tsunami por el terremoto de 7.2 en Panamá?

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) emitió un primer boletín a las 18:01 UTC de este viernes 9 de octubre, en el que advirtió sobre la posibilidad de olas peligrosas en determinadas costas de nueve países, tomando como referencia una estimación sísmica inicial de magnitud 8.0. Los territorios incluidos en el aviso de amenaza fueron Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.

El organismo señaló que las posibles olas de tsunami podrían alcanzar algunas zonas costeras dentro de las tres horas posteriores al terremoto. Entre los puntos mencionados aparecen Punta Mala, en Panamá; Cabo Matapalo, en Costa Rica; Tumaco, en Colombia; y Puerto Madero, en México. Para esta última localidad de Chiapas, la primera estimación situaba la posible llegada a las 15:01 horas, tiempo del centro de México, aunque se trata de un pronóstico sujeto a modificaciones y no de una confirmación de tsunami.

El PTWC aclaró que corresponde a las autoridades de cada país determinar el nivel de alerta y las acciones de protección necesarias. Por ello, la inclusión de un territorio en el boletín internacional no significa que exista automáticamente una orden nacional de evacuación. Se recomienda a las comunidades costeras permanecer pendientes de los avisos oficiales, alejarse de playas y zonas de riesgo cuando así lo indiquen las autoridades y recordar que la primera ola de un tsunami no necesariamente es la de mayor tamaño.