Posibles alineaciones del Deportivo Pereira vs Deportivo Cali por la Liga BetPlay 2026-II

Arturo Reyes salió de la dirección técnica, dándole paso a Alexis Márquez, ídolo de la afición ‘Matecaña’. Espera este sábado reportarse con su primera victoria.

Posibles alineaciones del Pereira Vs Cali/ Claro Sports.

El Deportivo Pereira ha tenido unos días muy ajetreados. Después de perder con Santa Fe, caer goleado por el Cúcuta Deportivo 4-0 y la salida de Arturo Reyes de la dirección técnica, espera ‘levantar cabeza’ este sábado 10 de octubre, cuando oficie como local nuevamente en Yopal, Casanare ante un Deportivo Cali que viene en alza.

Posible alineación del Deportivo Pereira para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formará Pereira: Yimy Gómez; Éber Moreno, Richard Rentería, Santiago Aguilar, Tobías Bovone; Ederson Moreno, Luis Moreno, Jordy Monroy, Miguel Aguirre; Sebastián Acosta y Jhon Largacha. D.T.: Arturo Reyes.

Posible alineación del Deportivo Cali para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así forma Deportivo Cali: Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Léyser Chaverra, Daniel Giraldo; Johan Martínez, Emanuel Reynoso, Eduard Bello y Juan Dinenno. DT: Rafael Dudamel.

¿Cómo y dónde ver Deportivo Pereira vs. Deportivo Cali por la Liga BetPlay 2026-II?

El partido entre el equipo de Risaralda y el del Valle del Cauca, correspondiente a la fecha 14 del torneo finalización, se podrá ver por medio de la señal de Win Sports +. Ahora bien, si usted no desea verlo por televisión, puede suscribirse a la aplicación de Win Play y verlo vía streaming por ahí.

Últimos cinco partidos del Deportivo Pereira

04.10.2026 | Cúcuta Deportivo 4-0 Deportivo Pereira.

29.09.2026 | Deportivo Pereira 1-2 Independiente Santa Fe | Fecha 3.

26.09.2026 | Deportivo Pereira 0-0 Internacional de Bogotá.

18.09.2026 | Águilas Doradas 2-2 Deportivo Pereira | Fecha 11.

13.09.2026 | Deportivo Pereira 1-3 Atlético Bucaramanga | Fecha 10.

Últimos partidos del Deportivo Cali

02.10.2026 | Deportivo Cali 3-1 Alianza.

27.09.2026 | Deportivo Cali 2-0 Águilas Doradas | Fecha 3.

22.09.2026 | Santa Fe 0-1 Deportivo Cali | Fecha 12.

19.06.2026 | Deportivo Cali 3-0 Cúcuta | Fecha 11.

13.09.2026 | Once Caldas 1-2 Deportivo Cali | Fecha 10.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Juez central: Jonnathan Ortiz.

Asistente 1: Richard Ortiz.

Asistente 2: Guillermo Agudelo.

Cuarto árbitro: Ferney Trujillo.

VAR: Lisandro Castillo.

AVAR: Johan Castro.

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