Posibles alineaciones del Junior vs Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay 2026-II

El equipo dirigido por Mario Sebastián Viera no puede seguir cediendo terreno en la tabla de posiciones y necesita los 3 puntos.

Posibles alineaciones Junior Vs Inter Bogotá/ Claro Sports.

Junior se encuentra contra las cuerdas, el elenco barranquillero tiene calculadora en mano para poder jugar los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II. Este sábado tiene necesidad latente de sumar de a 3, cuando reciba a un Internacional de Bogotá que también se encuentra parcialmente fuera del grupo de los 8.

Posible alineación del Junior para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formará Junior: Jéfferson Martínez; Jermein Peña, Daniel Rivera, Pablo Ortiz, Yeison Suárez; Fabián Ángel, Guillermo Celis, Jesús Rivas; Teófilo Gutiérrez, Luis Muriel y Déiber Caicedo. D.T.: Sebastián Viera.

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Posible alineación de Internacional de Bogotá para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Internacional de Bogotá: Wúilker Faríñez; Joan Castro, Mateo Rodas, Miguel Pernía; Larry Vásquez, Cristián Dájome, Johan Caballero, Rubén Manjarrés; Facundo Boné, Diego Duarte y Fabricio Sanguinetti. DT: Ricardo Valiño.

¿Cómo y dónde ver Junior vs Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay 2026-II?

El partido entre el equipo de Barranquilla y el de Bogotá correspondiente a la fecha 14 del torneo finalización, se podrá ver por medio de la señal de Win Sports +. Ahora bien, si usted no desea verlo por televisión, puede suscribirse a la aplicación de Win Play y verlo vía streaming por ahí.

Últimos partidos del Junior

04.10.2026 | Atlético Bucaramanga 3-1 Junior.

30.09.2026 | Atlético Nacional 3-1 Junior | Fecha 3.

26.09.2026 | Junior 2-0 Independiente Medellín | Fecha 12.

20.09.2026 | Fortaleza 1-4 Junior | Fecha 11.

12.09.2026 | Alianza 1-0 Junior | Fecha 10.

Últimos partidos de Internacional de Bogotá

04.10.2026 | Internacional de Bogotá 1-1 Once Caldas.

26.09.2026 | Deportivo Pereira 0-0 Internacional de Bogotá.

20.09.2026 | Atlético Bucaramanga 2-0 Internacional de Bogotá | Fecha 11.

16.09.2026 | Internacional de Bogotá 2-3 Atlético Nacional | Fecha 13.

12.09.2026 | Internacional de Bogotá 3-2 Llaneros | Fecha 10.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Juez central: Diego Ulloa.

Asistente 1: Alejandro Gallego.

Asistente 2: Fernando Castellanos.

Cuarto árbitro: Juan Manuel Peña.

VAR: Mauricio Pérez.

AVAR: Javier Patiño.

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