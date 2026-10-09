Posibles alineaciones del Junior vs Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay 2026-II
El equipo dirigido por Mario Sebastián Viera no puede seguir cediendo terreno en la tabla de posiciones y necesita los 3 puntos.
Junior se encuentra contra las cuerdas, el elenco barranquillero tiene calculadora en mano para poder jugar los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II. Este sábado tiene necesidad latente de sumar de a 3, cuando reciba a un Internacional de Bogotá que también se encuentra parcialmente fuera del grupo de los 8.
Posible alineación del Junior para el partido de la Liga BetPlay 2026-II
Así formará Junior: Jéfferson Martínez; Jermein Peña, Daniel Rivera, Pablo Ortiz, Yeison Suárez; Fabián Ángel, Guillermo Celis, Jesús Rivas; Teófilo Gutiérrez, Luis Muriel y Déiber Caicedo. D.T.: Sebastián Viera.
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Posible alineación de Internacional de Bogotá para el partido de la Liga BetPlay 2026-II
Así formaría Internacional de Bogotá: Wúilker Faríñez; Joan Castro, Mateo Rodas, Miguel Pernía; Larry Vásquez, Cristián Dájome, Johan Caballero, Rubén Manjarrés; Facundo Boné, Diego Duarte y Fabricio Sanguinetti. DT: Ricardo Valiño.
¿Cómo y dónde ver Junior vs Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay 2026-II?
El partido entre el equipo de Barranquilla y el de Bogotá correspondiente a la fecha 14 del torneo finalización, se podrá ver por medio de la señal de Win Sports +. Ahora bien, si usted no desea verlo por televisión, puede suscribirse a la aplicación de Win Play y verlo vía streaming por ahí.
Últimos partidos del Junior
- 04.10.2026 | Atlético Bucaramanga 3-1 Junior.
- 30.09.2026 | Atlético Nacional 3-1 Junior | Fecha 3.
- 26.09.2026 | Junior 2-0 Independiente Medellín | Fecha 12.
- 20.09.2026 | Fortaleza 1-4 Junior | Fecha 11.
- 12.09.2026 | Alianza 1-0 Junior | Fecha 10.
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Últimos partidos de Internacional de Bogotá
- 04.10.2026 | Internacional de Bogotá 1-1 Once Caldas.
- 26.09.2026 | Deportivo Pereira 0-0 Internacional de Bogotá.
- 20.09.2026 | Atlético Bucaramanga 2-0 Internacional de Bogotá | Fecha 11.
- 16.09.2026 | Internacional de Bogotá 2-3 Atlético Nacional | Fecha 13.
- 12.09.2026 | Internacional de Bogotá 3-2 Llaneros | Fecha 10.
¿Quiénes son los árbitros del juego?
- Juez central: Diego Ulloa.
- Asistente 1: Alejandro Gallego.
- Asistente 2: Fernando Castellanos.
- Cuarto árbitro: Juan Manuel Peña.
- VAR: Mauricio Pérez.
- AVAR: Javier Patiño.