Miguel Borja elogia a Henry Martín y manda mensaje a Almeyda: “Nos vemos en el Azteca y a ver qué pasa”

El ‘Colibrí’ aclaró por qué no llegó a La Máquina, habló de su adaptación al América, su relación con Henry Martín y su sueño de conquistar títulos con las Águilas

El delantero ha tenido un buen inicio como Águila | Imago7

Miguel Borja rompió el silencio sobre su fichaje frustrado con Cruz Azul y explicó las razones que lo llevaron a vestir la camiseta del América. En conferencia de prensa previa al enfrentamiento contra Rayados de Monterrey, el delantero colombiano habló sobre su llegada a Coapa, su adaptación al fútbol mexicano y las expectativas que tiene para su primera temporada con las Águilas. El atacante también se refirió a la competencia y buena relación que mantiene con Henry Martín, así como al gol de chilena que consiguió durante el Clásico Nacional contra Chivas, una anotación que tuvo un significado especial por una petición de su hijo.

En medio de los festejos por el 110 aniversario del Club América, Borja dejó claro que su objetivo va más allá de los goles individuales. El colombiano quiere conquistar títulos con el conjunto azulcrema y confía en que su llegada pueda coincidir con una nueva etapa de éxitos nacionales e internacionales. Su siguiente reto será el sábado 10 de octubre, cuando las Águilas reciban a Monterrey en la jornada 11 del Apertura 2026.

¿Por qué Miguel Borja no llegó a Cruz Azul y terminó fichando con América?

Uno de los temas que abordó Borja fue su fallida incorporación a Cruz Azul a principios de 2026, cuando estuvo cerca de convertirse en refuerzo de La Máquina. El delantero aclaró que la operación no se concretó por un problema relacionado con el cupo de extranjeros, situación que terminó por cambiar su destino. “Los tiempos de Dios son perfectos. América me buscó en 2018 y después, por allá en 2020, también hubo un acercamiento. No se dio lo de Cruz Azul y creo que son las cosas de Dios, que uno a veces no entiende. En ese momento fue una decisión que tomamos en familia, porque sabíamos que mi deseo era jugar”, explicó.

El colombiano recordó que, después de aquella negociación, decidió continuar su carrera en otro destino, aunque su necesidad de tener actividad lo llevó a buscar nuevas oportunidades. También agradeció la confianza que recibió de la directiva cementera y rechazó las versiones que apuntaban a otros motivos para su fichaje frustrado. “Pasaron un par de partidos y no jugaba. Entró el deseo de querer ir a otro equipo a jugar y eso fue lo que pasó. Le agradezco al presidente que confió en mí, me llamó desde diciembre y después no se pudo dar por el cupo. Algunos dicen que no, pero eso fue lo que pasó: fue el cupo que no se logró”, sostuvo.

La versión del atacante coincide con los antecedentes de aquella negociación, en la que Cruz Azul no consiguió liberar a tiempo una plaza de jugador No Formado en México. Posteriormente, Borja continuó su carrera en Emiratos Árabes Unidos antes de regresar a México para incorporarse al América.

Miguel Borja habla de su adaptación al América y la celebración de los 110 años

El delantero también reconoció que su adaptación a la Ciudad de México ha representado un desafío, especialmente por la altura, aunque considera que el receso por la Fecha FIFA permitió fortalecer la convivencia entre los jugadores y mejorar su integración al plantel. “Son 110 años que no se cumplen todos los días. Felicitar a cada hincha porque creo que eligieron bien al ser aficionados del América, el club más grande. Esperemos que hagamos la celebración con altura el día de mañana. Estos días que tuvimos de receso sirvieron para conocernos un poco más. Sabemos que no ha sido fácil adaptarse a la altura y demás, pero creo que lo hemos hecho muy bien”, comentó.

Sobre lo que significa representar a la institución, el colombiano aseguró que desde su país conocía la importancia del conjunto azulcrema, por lo que ahora disfruta la oportunidad de formar parte de su historia. “Este es un club que ha sido reconocido internacionalmente. Nosotros en Colombia lo tenemos como el principal y hoy ser parte de esta fiesta es algo muy bonito”, expresó.

La relación de Miguel Borja con Henry Martín y la historia de su gol de chilena ante Chivas

Una de las situaciones que más entusiasman al atacante es la posibilidad de compartir el frente ofensivo con Henry Martín, a quien considera un referente de la institución. Borja destacó que, lejos de existir una rivalidad personal por la titularidad, ambos han encontrado la manera de complementarse dentro del terreno de juego. “Es algo bonito que un referente como Henry hable bien de mí. Yo de él también tengo la mejor referencia como jugador, goleador, histórico y, como persona, mucho mejor. Las veces que hemos jugado he marcado gol, él ha marcado también y eso es muy bonito, porque uno cuando entra al campo quiere aportar”, aseguró.

El colombiano insistió en que su sociedad con el capitán americanista ha resultado positiva y confía en que puedan seguir coincidiendo dentro del once titular. “Las veces que hemos jugado juntos, él me ha ayudado, yo le he ayudado a él y creo que hemos sido muy felices dentro de la cancha”, añadió.

Borja también recordó el gol de chilena que consiguió ante Guadalajara, durante el empate 2-2 del Clásico Nacional. El delantero reveló que aquella anotación fue un deseo que su hijo le había expresado semanas antes del partido, lo que hizo todavía más especial el momento. “Tenía fe, me estaba entrenando muy bien, pero Dios te sorprende y me ha sorprendido gratamente de una manera sobrenatural. Lo que pasó en el Clásico fue algo de Dios. Ese tipo de jugadas las entrené cuando era chiquito y ahora, después de tanto tiempo, poder hacer un gol de esa factura es muy bonito para mí y para mi familia”, relató.

El atacante detalló que su hijo llevaba varias semanas pidiéndole una anotación de esas características. “Mi hijo me lo pedía desde hacía como tres semanas. Me decía: ‘Papá, quiero que me hagas un gol de chilena’. Y se logró. Espero que sean muchos goles y que pueda seguir haciendo historia”, compartió.

Sobre la competencia interna, Borja reconoció que la profundidad del plantel representa un estímulo para mantener su rendimiento. “Tenemos un gran equipo, muy completo, con dos o tres jugadores por posición. Eso me motiva y me ayuda a mantener el nivel que he venido mostrando en los últimos partidos”, afirmó.

¿Qué dijo Miguel Borja sobre Rayados y las declaraciones de Matías Almeyda?

De cara al partido contra Monterrey, Borja anticipó un compromiso exigente ante un rival que cuenta con futbolistas de experiencia y calidad. Aunque reconoció los movimientos que ha tenido el conjunto regiomontano en su plantilla, aseguró que América deberá mantener la concentración durante los 90 minutos para buscar los tres puntos. “Es un equipo importante, tiene grandes jugadores. Se fueron algunos, pero llegaron jugadores de mucha jerarquía. Vamos a enfrentar a un gran rival y esperamos estar a la altura, concentrados, porque sabemos que la concentración en este tipo de partidos es clave y nos puede dar la victoria”, declaró.

También respondió a las palabras del entrenador de Rayados, Matías Almeyda, quien había señalado que el partido frente al América no representaba una prueba definitiva para conocer el nivel de su equipo. “Mejor que hable así. Si él lo dice y lo considera de esa forma, vamos a ver mañana. Nos vemos ahí en el estadio y vamos a ver qué pasa. El respeto de nosotros hacia ellos está, sabemos que es una gran institución. Mañana nos vemos en el Azteca”, respondió el delantero.

Borja aprovechó para explicar la intensidad con la que acostumbra disputar los encuentros de mayor rivalidad. Aseguró que su carácter competitivo no significa que busque perjudicar a sus adversarios, sino que forma parte de una identidad futbolística que lo ha acompañado durante toda su carrera. “Los clásicos se juegan, se viven y se sienten. Aquí en México la afición te hace sentir eso. Las veces que me ha tocado entrar al campo lo hago con mucha pasión, con mucha entrega, siempre sin mala intención de querer dañar a mis colegas. Voy con muchas ganas de disputar la pelota, de ganarla y de hacerme sentir”, explicó.

El colombiano agregó que esa intensidad no cambiará con el paso del tiempo. “Ese es mi juego. En los equipos donde Dios me ha dado la oportunidad de jugar lo he hecho de la misma forma, con altas y bajas, pero ir al frente nunca se me va a quitar. Siempre voy a estar presente en cada momento que el equipo lo requiera”, señaló.

¿Por qué le dicen el Colibrí a Miguel Borja y qué significa su festejo?

Durante la conferencia también hubo espacio para conocer el origen del apodo y la tradicional celebración del delantero colombiano. Borja explicó que el festejo del Colibrí nació por iniciativa de su hijo, quien le propuso realizar el movimiento que actualmente lo identifica después de marcar un gol. “El ‘Colibrí‘ me dicen porque uso mucho esa palabra y por mi celebración, que es muy especial. Un día mi hijo me dijo que la hiciera y quedó registrada. Las veces que la hago es porque me siento emocionado”, reveló.

La familia también ha tenido un papel importante en su adaptación al América. Borja explicó que su llegada al fútbol mexicano permitió que sus seres queridos pudieran seguir sus partidos con mayor facilidad, después de las dificultades que implicaban los horarios durante su etapa en Emiratos Árabes Unidos. “El fútbol mexicano en Colombia se sigue mucho, y más este equipo. Llegar aquí para mí y para mi familia fue algo muy bonito, porque me iban a tener más cerca. Cuando estaba en Emiratos era difícil el tema de los horarios para verme jugar”, recordó.

El atacante destacó que proviene de una familia numerosa y apasionada por el fútbol, que actualmente sigue cada una de sus participaciones con las Águilas. “Ahora que estoy aquí en América no se pierden un juego, son unos hinchas más y espero seguir dándoles muchas alegrías. Esto es solo el comienzo de lo que hemos vivido. Son pocos minutos los que he disputado y espero que sean muchos más, con muchos goles y alegrías, como lo dije desde un comienzo”, aseguró.

Miguel Borja sueña con ganar la Liga MX y conquistar un título internacional con América

Más allá de su buen inicio en el fútbol mexicano, Borja aseguró que uno de sus principales objetivos es disputar la Liguilla y levantar un campeonato con las Águilas. El delantero considera que la fase final representa una competencia diferente, en la que espera tener un papel importante. “Ahora estoy en el equipo más grande de México y estoy siendo feliz. Espero seguir siéndolo y estar presente en los playoffs, que creo que son un torneo aparte. Llegar a la final y poder levantar un título con esta institución es mi anhelo”, manifestó.

El colombiano también habló sobre la deuda internacional del América y se mostró convencido de que el equipo tiene condiciones para volver a conquistar un trofeo fuera del fútbol mexicano. “La historia no se borra y está ahí. Han pasado 10 años desde el último título internacional, pero también pasan volando. Es un equipo que ha estado presente en la Liga Mexicana, ha sido tricampeón y eso no se ve muy seguido”, reconoció.

Finalmente, el delantero expresó su confianza en el proyecto deportivo y en la posibilidad de formar parte de una nueva conquista continental. “Tengo fe de que, estando yo acá, voy a levantar un título internacional. Vamos por buen camino. El último no se dio porque fue por penales y ahí es un poco una lotería, pero creo que el equipo ha tenido un buen desempeño internacionalmente”, concluyó Borja.