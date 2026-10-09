El Súper Niño se intensifica: ¿Cuáles son sus efectos y cuándo llegaría a su punto máximo en México?

En México, los efectos de El Niño pueden continuar incluso después de que comience a disminuir la temperatura del océano

Se pronostica un invierno muy frío en México | Reuters

El fenómeno de El Niño vuelve a poner bajo la lupa las condiciones climáticas de México para el otoño y el invierno de 2026-2027. El calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial podría modificar el comportamiento de las lluvias, las temperaturas y los sistemas invernales durante los próximos meses.

Los escenarios meteorológicos apuntan a periodos de frío y precipitaciones en distintas regiones del país, aunque todavía existe incertidumbre sobre su intensidad y duración.

El Niño alcanza una intensidad récord: ¿Cuáles son los efectos en México?

De acuerdo con el reporte meteorológico proporcionado, El Niño habría alcanzado una anomalía de temperatura de +2.1 °C en la región Niño 3.4 y de hasta +3.9 °C en la región Niño 1+2, frente a las costas de Ecuador y Perú. Estos valores representarían un calentamiento considerable de las aguas superficiales del Pacífico. Sin embargo, es necesario corroborar los registros con el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos antes de confirmar oficialmente su clasificación como un episodio de intensidad muy fuerte o récord.

Uno de los principales efectos previstos para México es la posibilidad de un invierno con mayor presencia de frentes fríos, lluvias y temperaturas inferiores a los promedios habituales. Los estados del norte, noreste, occidente, centro y oriente podrían registrar periodos de ambiente frío, heladas y, bajo condiciones atmosféricas favorables, nevadas en zonas montañosas. Esto no significa que todos los días del invierno serán fríos o lluviosos, sino que podrían presentarse episodios más frecuentes en determinadas regiones.

Durante octubre y noviembre, la combinación de humedad del Pacífico, frentes fríos y otros sistemas atmosféricos podría favorecer precipitaciones en distintas partes del territorio mexicano. Aunque El Niño influye en la circulación atmosférica, no determina por sí solo la formación de huracanes, tormentas invernales o episodios de lluvia intensa. Por ello, los pronósticos estacionales deben complementarse con las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.

¿Cuándo se espera que llegue a su punto máximo El Niño?

El periodo de mayor intensidad de El Niño suele presentarse entre noviembre y enero, cuando las anomalías de temperatura del Pacífico ecuatorial alcanzan sus valores más elevados. Para el episodio descrito en los escenarios de 2026, el máximo podría registrarse durante el invierno de 2026-2027, aunque la fecha y magnitud exactas dependerán de la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas.

Los escenarios proporcionados también contemplan un debilitamiento gradual durante la primavera de 2027 y una posible transición hacia condiciones neutrales durante el verano. Estas proyecciones no deben interpretarse como fechas definitivas, ya que el comportamiento del fenómeno puede cambiar conforme se actualizan los modelos de predicción climática.

En México, los efectos de El Niño pueden continuar incluso después de que comience a disminuir la temperatura del océano. Durante el invierno podrían registrarse entradas de aire frío y precipitaciones asociadas con sistemas frontales, mientras que la primavera podría presentar condiciones diferentes. Por ahora, no existe fundamento suficiente para asegurar que el país tendrá su invierno más frío de los últimos 20 o 30 años.

¿Qué es el fenómeno de El Niño?

El Niño es la fase cálida del fenómeno climático conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que ocurre cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental presentan temperaturas superiores a las normales. Este calentamiento interactúa con los vientos y la presión atmosférica, provocando modificaciones en los patrones de lluvia y temperatura de diferentes regiones del planeta.

El fenómeno forma parte de una variabilidad climática natural que puede presentarse cada dos a siete años y durar varios meses. Sus efectos no son iguales en todos los países ni en cada episodio, pues dependen de su intensidad, duración y de la interacción con otros sistemas meteorológicos. En México, El Niño se ha relacionado históricamente con inviernos más húmedos en algunas regiones, aunque esto no garantiza lluvias o frío generalizados.

Finalmente, El Niño no debe confundirse con el calentamiento global, aunque ambos pueden influir en las temperaturas del planeta. Mientras el primero corresponde a una oscilación natural del sistema océano-atmósfera, el segundo representa una tendencia de calentamiento a largo plazo. El seguimiento de los reportes oficiales permitirá conocer cómo evoluciona el episodio y cuáles podrían ser sus consecuencias para México durante los próximos meses.