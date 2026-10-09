Día Mundial de la Salud Mental 2026: la importancia del deporte y su impacto positivo en el bienestar integral

Este 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, tema que ha tomado importancia entre los deportistas de élite. Aquí todos sus beneficios

El beneficio de realizar actividad física | Claro Sports

Salir a caminar, jugar fútbol, nadar o andar en bicicleta puede hacer más que mejorar la condición física. El deporte y la actividad física también contribuyen a reducir los síntomas de ansiedad y depresión, mejorar el descanso y favorecer el bienestar emocional. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental 2026, que se conmemora el 10 de octubre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda la importancia de cuidar la salud mental como parte del bienestar de las personas. Es por eso que es importante mantenerse activo, lo que representa una herramienta para cuidar tanto el cuerpo como la mente.

Día Mundial de la Salud Mental 2026: ¿Por qué se celebra el 10 de octubre?

El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora cada 10 de octubre desde 1992, por iniciativa de la Federación Mundial para la Salud Mental, en colaboración con la OMS. Su propósito es crear conciencia sobre los problemas relacionados con la salud mental, combatir los prejuicios y promover acciones que permitan a las personas acceder a información, apoyo y atención cuando lo necesiten.

Para la edición de 2026, la OMS eligió el lema “Escuchemos a las personas con experiencia vivida: voces reales, cambio real”, con el objetivo de promover la participación de quienes han enfrentado problemas de salud mental en las decisiones relacionadas con su atención. La campaña busca que sus experiencias sean consideradas en el diseño de políticas, servicios y programas de salud, además de impulsar una atención basada en los derechos y las necesidades de cada persona.

En México, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) ha destacado la importancia de esta conmemoración para visibilizar los problemas de salud mental y promover el acceso a los servicios de atención. La fecha también permite recordar que el bienestar psicológico forma parte de la salud integral y que su cuidado requiere acciones de prevención, acompañamiento y tratamiento cuando sea necesario.

¿Cómo influye el deporte en la salud mental?

La práctica regular de ejercicio físico tiene efectos positivos en el funcionamiento del cerebro y en el bienestar emocional. De acuerdo con la OMS, mantenerse activo ayuda a reducir los síntomas de depresión y ansiedad, además de favorecer la salud cognitiva y el descanso. Estos beneficios pueden obtenerse mediante distintas actividades, desde caminar o bailar hasta practicar algún deporte de manera individual o en equipo.

La Escuela Europea del Deporte explica que la actividad física influye en procesos biológicos y psicológicos relacionados con el estado de ánimo, la concentración y la regulación de las emociones. Durante el ejercicio se producen cambios en la actividad cerebral y en los sistemas que intervienen en la respuesta al estrés. Además, dedicar tiempo al movimiento puede ayudar a interrumpir pensamientos repetitivos y concentrar la atención en una actividad.

El deporte en equipo también puede favorecer las relaciones sociales y el sentido de pertenencia. Participar en una liga de fútbol, entrenar con otras personas o integrarse a un grupo de actividad física ofrece oportunidades de convivencia y apoyo. Estos espacios pueden contribuir a reducir el aislamiento, mientras que el cumplimiento de objetivos personales puede fortalecer la confianza y la percepción de las propias capacidades.

Para obtener beneficios, la OMS recomienda que los adultos realicen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física aeróbica de intensidad moderada, o entre 75 y 150 minutos de actividad intensa. Sin embargo, también señala que hacer un poco de actividad es mejor que permanecer inactivo. Caminar durante el día, utilizar la bicicleta para trasladarse o practicar algún deporte son alternativas que pueden adaptarse a las capacidades y condiciones de cada persona.

Beneficios en la salud mental del deporte y la actividad física: lista

El ejercicio no solamente contribuye al fortalecimiento de músculos y huesos, también puede favorecer distintas funciones relacionadas con la salud emocional y cerebral. La OMS y la Escuela Europea del Deporte identifican beneficios asociados con la práctica regular de actividad física, aunque sus efectos pueden variar según la persona, la frecuencia y el tipo de ejercicio. Entre los principales beneficios se encuentran:

Reduce los síntomas de ansiedad: La actividad física regular puede contribuir a disminuir las manifestaciones de ansiedad y favorecer el bienestar emocional.

Ayuda a reducir los síntomas de depresión: El ejercicio puede formar parte de las estrategias de atención y apoyo para personas que presentan síntomas depresivos.

Favorece el manejo del estrés: Mantenerse activo puede ayudar a regular la respuesta emocional ante situaciones de tensión.

Mejora la calidad del sueño: La práctica habitual de ejercicio está relacionada con un descanso más adecuado y una mejor calidad del sueño.

Fortalece la autoestima y la confianza: Alcanzar objetivos deportivos o reconocer avances personales puede contribuir a mejorar la percepción de las propias capacidades.

Favorece la concentración y la memoria: La actividad física beneficia la salud cerebral y puede contribuir al funcionamiento de distintas capacidades cognitivas.

Promueve la convivencia y las relaciones sociales: Los deportes colectivos generan oportunidades para establecer vínculos y compartir experiencias.

Contribuye al bienestar emocional: Realizar actividades físicas que resulten agradables puede favorecer el estado de ánimo y ayudar a mantener hábitos saludables.

El Día Mundial de la Salud Mental 2026 también representa una oportunidad para recordar que la actividad física debe practicarse de acuerdo con las condiciones y posibilidades de cada persona. No es necesario competir profesionalmente ni realizar entrenamientos de alta intensidad para obtener beneficios. Sin embargo, el deporte no sustituye la atención psicológica o psiquiátrica cuando esta es necesaria. Su práctica puede formar parte de un conjunto de hábitos y medidas de apoyo que contribuyan al cuidado de la salud física y mental.