Atlas vs Chivas en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 11

El Clásico Tapatío es uno de los platillos principales del regreso del fútbol mexicano. Conoce la fecha y canales de TV para seguir este partido

Atlas vs Chivas: ¿Qué canal transmite el Clásico Tapatío? | Claro Sports

La Liga MX vuelve tras el parón internacional con uno de los partidos de mayor expectativa del calendario, el Clásico Tapatío entre el Atlas y las Chivas, que será el platillo fuerte de la jornada 11 del Apertura 2026, programado para el sábado 10 de octubre, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El Estadio Jalisco abre sus puertas para una edición más del encuentro entre equipos de la Perla Tapatía, en lo que sería una de las últimas ediciones del partido en el Coloso de la Colonia Independencia ya que los rojinegros planean la construcción de un nuevo estadio.

Regresan los seleccionados tras la Fecha FIFA y tendremos un partido entre dos equipos que están en puestos de Liguilla tras las primeras 10 fechas del Apertura 2026. Chivas llega en tercer lugar, aunque no pudo ganar en sus dos partidos previos por el campeonato mexicano. Atlas es sexto por diferencia de goles con Querétaro y León, en buena medida porque ha permitido 17 goles, quintos peores en este torneo.

Fecha, horario y dónde ver el Atlas vs Chivas del Apertura 2026 de la Liga MX

El Clásico Tapatío se juega este fin de semana en el Estadio Jalisco. Se juega como parte de la jornada 11 del Apertura 2026, programado para el sábado 10 de octubre. El silbatazo inicial será a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El partido lo podrás seguir por Canal 5, TUDN y ViX en territorio mexicano. En los Estados Unidos, el partido va por Univisión y TUDN, además de poder seguir la cobertura del partido por Claro Sports.

Alineaciones probables del Atlas vs Chivas para la jornada 11 de la Liga MX 2026

Las Chivas no contarán con Omar Govea, quien es baja tras haber sido expulsado en la jornada previa ante el Querétaro. Luis Romo volvió con lesión de la Fecha FIFA y es complicado de que tenga minutos. El ‘Cotorro’ González también está terminando su recuperación, mismo caso de Miguel Gómez. Por el Atlas, esta la baja de Duk por el resto del torneo.

ATLAS: Camilo Vargas; Adonis Frías, Manuel Capasso, Juan José Purata, Jorge Sánchez, Elías Montiel, Paulo Ramírez, Sergio Hernández, Luis Esteves, Ryan Mmaee, Florian Monzón.

Camilo Vargas; Adonis Frías, Manuel Capasso, Juan José Purata, Jorge Sánchez, Elías Montiel, Paulo Ramírez, Sergio Hernández, Luis Esteves, Ryan Mmaee, Florian Monzón. CHIVAS: Raúl Rangel; Richard Ledezma, Diego Campillo, Bryan González, Daniel Aguirre, Kevin Castañeda, Oso González, Santiago Sandoval, Piojo Alvarado y Ricardo Marín.

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Antecedentes y últimos resultados del Atlas vs Chivas en la Liga MX

Según la base de datos de Transfermarkt, hay 75 antecedentes entre Chivas y Atlas desde que el fútbol mexicano adoptó el formato de los torneos cortos en 1996. El Guadalajara domina el historial, con 30 victorias, por 23 empates y 22 triunfos de los rojinegros. Estos fueron los últimos cinco resultados, con saldo parejo:

Jornada 10 Clausura 2026: Atlas 1-2 Chivas

Jornada 15 Apertura 2025: Chivas 4-1 Atlas

4-1 Atlas Jornada 17 Clausura 2025: Atlas 1-1 Chivas

Play In Apertura 2024: Chivas 1-2 Atlas

Jornada 11 Apertura 2024: Chivas 2-3 Atlas

Pronóstico y momios: ¿Quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 11?

Los momios también ven al Guadalajara como favorito para ganar el Clásico Tapatío, aunque pinta ser un duelo parejo porque todas las líneas son positivas. En Caliente.mx, el triunfo de las Chivas paga +118, por +206 al empate y +205 a que el Atlas consigue los tres puntos.

Se espera un partido de muchos goles en la cancha del Estadio Jalisco. El total está fijado en 2.5, con las Altas pagando -143, por +110 a las Bajas.