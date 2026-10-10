Aurora vs Xelajú MC en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Aurora y Xelajú MC por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Guatemala.

Aurora vs Xelajú MC, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Aurora vs Xelajú MC! Ambos equipos se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro se disputa en el Estadio Cementos Progreso, donde los locales buscarán sumar puntos para acercarse a los puestos de clasificación, mientras que los visitantes intentarán mantenerse entre los seis mejores del campeonato.

Aurora afronta este compromiso desde la décima posición de la tabla con 12 puntos en 12 partidos disputados. El conjunto capitalino acumula cuatro victorias y ocho derrotas, con 17 goles a favor y 21 en contra. En su última presentación cayó 2-1 frente a Guastatoya en el Estadio David Cordón Hichos. Ahora intentará recuperarse ante su afición y reducir la distancia con los equipos que ocupan los puestos de clasificación a la fase final.

Xelajú MC llega al partido ubicado en el quinto puesto con 18 unidades, producto de cinco triunfos, tres empates y cuatro derrotas. Los Superchivos vienen de superar 2-0 a San Pedro en la jornada anterior y buscarán conseguir una nueva victoria para mejorar su posición. Con 24 goles convertidos y 14 recibidos, el conjunto visitante intentará aprovechar su capacidad ofensiva para sumar tres puntos en el Estadio Cementos Progreso.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Aurora vs Xelajú MC hoy sábado 10 de octubre de 2026?

El encuentro entre Aurora y Xelajú MC será el sábado 10 de octubre de 2026 a las 15:00 horas de Guatemala en el Estadio Cementos Progreso. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

Alineaciones del Aurora vs Xelajú MC para la jornada 13, al momento

Aurora y Xelajú MC no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Saúl Phillip y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Aurora : Liborio Sánchez, Marcos Acosta, Carlos Monterroso, José Manuel Lemus, Klisman García, José Luis Vivas, Daniel Baján, Jose Grajeda, Luis Aguilar, Héctor Morales, Víctor Urias. DT : Saúl Phillip

: Liborio Sánchez, Marcos Acosta, Carlos Monterroso, José Manuel Lemus, Klisman García, José Luis Vivas, Daniel Baján, Jose Grajeda, Luis Aguilar, Héctor Morales, Víctor Urias. : Saúl Phillip Xelajú MC: Estuardo Sicán, Javier González, José Castañeda, Kevin Ruíz, Widvin Tebalan, Oscar Mejía, Juan Cardona, Elmer Cardoza, Yair Jaén, Óscar de León, Diego Casas. DT: Roberto Hernández

MÁS INFORMACIÓN: Xelajú MC se hace fuerte en casa y derrota a San Pedro con un jugador menos

Antecedentes del Aurora vs Xelajú MC y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Aurora y Xelajú MC:

3 de agosto de 2026 | Xelajú MC 3-1 Aurora | Torneo Apertura

8 de marzo de 2026 | Aurora 0-0 Xelajú MC | Torneo Clausura

20 de enero de 2026 | Xelajú MC 4-0 Aurora | Torneo Clausura

16 de noviembre de 2025 | Aurora 3-2 Xelajú MC | Torneo Apertura

14 de septiembre de 2025 | Xelajú MC 2-2 Aurora | Torneo Apertura

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