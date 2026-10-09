Lluvia, marchas y bloqueos hoy en la CDMX: ¿Qué avenidas son afectadas, calles cerradas y alternativas?

Las manifestaciones provocan cierres en avenidas principales, mientras se esperan lluvias fuertes y tormentas en la capital

Lluvia, marchas y bloqueos viernes 9 de octubre | Reuters

La Ciudad de México enfrenta una jornada de complicaciones viales este viernes 9 de octubre, debido a manifestaciones que mantienen bloqueos en distintas avenidas de la capital. Paseo de la Reforma, Insurgentes, Calzada de Tlalpan y otros corredores presentan afectaciones, mientras las autoridades despliegan operativos para recuperar la circulación en algunos puntos.

A las movilizaciones se suma el pronóstico de lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posible caída de granizo durante la tarde y noche. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) advirtió sobre precipitaciones que podrían complicar los desplazamientos, especialmente en vialidades con encharcamientos. El Metrobús también registra interrupciones y retrasos en varias de sus líneas.

¿Dónde hay marchas y bloqueos en la CDMX hoy 9 de octubre?

Las afectaciones se extienden por las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán y Azcapotzalco. Entre los puntos de mayor concentración se encuentran Paseo de la Reforma, avenida Insurgentes, Calzada Vallejo, avenida Instituto Politécnico Nacional y diferentes cruces de los ejes viales del norte y oriente de la ciudad.

Durante la tarde se registró un enfrentamiento entre policías y manifestantes en el cruce de Eje 3 Oriente y Viaducto Río de la Piedad. Después de las 16:30 horas, elementos de seguridad intervinieron para liberar la vialidad y, a las 16:44, las autoridades reportaron el restablecimiento de la circulación en ambos sentidos.

También estaban programadas movilizaciones en puntos del Centro Histórico, Coyoacán y la alcaldía Cuauhtémoc. Estas actividades se suman a eventos de alta afluencia, como la Feria del Libro del Zócalo y el Festival de Flores de Cempasúchil sobre Reforma.

¿Qué calles están cerradas por los bloqueos y cuáles son las alternativas?

De acuerdo con los reportes viales difundidos durante la tarde del viernes, estas son las principales avenidas afectadas y las rutas alternativas señaladas por las autoridades. Los cierres pueden modificarse conforme avancen los operativos de tránsito.

Paseo de la Reforma: cierre entre Circuito Interior y el Ángel de la Independencia. Alternativas: avenida Chapultepec y Circuito Interior.

Avenida Insurgentes: bloqueo en ambos sentidos a la altura de James Sullivan. Alternativas: Eje 1 Poniente y Circuito Interior.

Instituto Politécnico Nacional y Eje 4 Norte: circulación cerrada por manifestantes. Alternativas: Eje Central Lázaro Cárdenas y Eje 5 Norte.

Calzada de Tlalpan: cierre en dirección norte antes de Acoxpa. Alternativa: Viaducto Tlalpan.

Avenida Tláhuac y Anillo Periférico: bloqueo en el cruce de ambas vialidades. Alternativas: avenida 11 y San Rafael Atlixco.

División del Norte y Calzada de las Bombas: afectaciones a la circulación en Coyoacán. Alternativas: Canal de Miramontes y Calzada Acoxpa.

Aquiles Serdán y Eje 3 Norte: bloqueo en ambos sentidos de Aquiles Serdán. Alternativas: Calzada Legaria y Eje 5 Norte.

Calzada Vallejo: cierre de carriles centrales desde Poniente 122. Alternativas: avenida Ceylán y carriles laterales de Vallejo.

Niños Héroes: circulación cerrada a la altura de Dr. Lavista. Alternativas: avenida Cuauhtémoc y Dr. Vértiz.

En la zona de Paseo de la Reforma, el cierre frente a las oficinas centrales del IMSS también provocó complicaciones sobre Circuito Interior. Por su parte, la circulación en Viaducto Río de la Piedad, a la altura de Eje 3 Oriente, fue restablecida durante la tarde, después de la intervención policial.

Las autoridades recomiendan considerar tiempos adicionales de traslado, evitar los cruces con presencia de manifestantes y consultar los avisos de tránsito antes de salir, debido a que la situación puede cambiar durante las próximas horas.

Pronóstico de lluvias para la CDMX hoy y los próximos días

Se pronostican #LLuvias con #Chubascos y #Rachas de #Viento de 30 a 50 km/h, en zonas de la #CDMX, #EdoMéx y estados del centro de la República Mexicana, durante las siguientes horas ⬇️ pic.twitter.com/T9BSk6z1oR — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2026

La SGIRPC emitió un aviso por condiciones meteorológicas adversas para este viernes 9 de octubre, con precipitaciones, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en diferentes zonas de la capital.

El periodo de mayor atención comprende desde las 14:00 horas del viernes hasta la 01:00 del sábado 10 de octubre. Además, se pronostican rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora en sectores de la Ciudad de México, el Estado de México y otras entidades del centro del país.

Para el inicio del sábado, el pronóstico mantiene la posibilidad de lluvia durante la madrugada. Entre las recomendaciones se encuentran evitar calles inundadas, mantener despejadas las coladeras y tomar precauciones ante posibles descargas eléctricas.

¿Operan con normalidad el Metro y Metrobús de la CDMX?

El Metrobús de la Ciudad de México registra afectaciones en seis de sus siete líneas. Los incidentes incluyen obstrucciones de carril, manifestaciones, intervenciones en estaciones y retrasos en la circulación de las unidades.

Línea 1: obstrucción de carril en La Raza.

Línea 2: obstrucción de carril en Rojo Gómez.

Línea 3: manifestación entre Poniente 128 y Cuitláhuac.

Línea 4: intervención en estación Poniente 128.

Línea 5: servicio regular, sin afectaciones reportadas.

Línea 6: retrasos en toda la línea e intervención en 416 Oriente.

Línea 7: obstrucción de carril entre El Ahuehuete y Alameda Tacubaya.

⚠️AVISO L4 ruta sur



1️⃣Toma en cuenta, por presencia de movilizaciones sociales.

✅Servicio: Juárez↔️San Lázaro.

❌Sin servicio: Buenavista a Vocacional 5.

Ruta AICM T1 y T2- Amajac sal de Juárez.

(Actualización 17:16 h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en:… — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) October 9, 2026

Los usuarios pueden revisar las actualizaciones del Metrobús de la CDMX y del Metro capitalino en sus plataformas digitales antes de realizar sus traslados, especialmente en las zonas donde coinciden bloqueos, concentraciones de manifestantes y pronósticos de lluvia.