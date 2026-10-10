¡Imágenes impactantes! William Gomes sufre escalofriante lesión y sale en camilla en el Marítimo vs Porto

El jugador brasileño salió en camilla al minuto 54 y no pudo contener la lágrimas ante la magnitud de la lesión

El Porto vivió un momento de preocupación durante su visita al Marítimo en la jornada 8 de la Liga Portugal 2026-27. William Gomes sufrió una aparatosa lesión en el tobillo derecho durante los primeros minutos del segundo tiempo, luego de que su pie quedara atrapado en el césped mientras intentaba presionar al portero rival. El futbolista brasileño tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y visiblemente afectado por lo sucedido.

La jugada ocurrió al minuto 52, cuando Gomes fue a presionar la salida del guardameta Fran Vieites. En su intento por impedir que el arquero despejara el balón, el atacante apoyó mal el pie derecho sobre el césped, lo que provocó que su tobillo se torciera de manera brusca. El jugador cayó inmediatamente al suelo, con evidentes muestras de dolor, mientras sus compañeros solicitaban la entrada de las asistencias médicas.

Las imágenes generaron preocupación por la forma en que se produjo la lesión. William Gomes permaneció tendido sobre el césped y no pudo reincorporarse para continuar el encuentro. Después de recibir atención médica, el brasileño tuvo que ser retirado en camilla alrededor del minuto 54, entre lágrimas y con gestos que reflejaban su frustración por abandonar el compromiso.

Francesco Farioli, entrenador del Porto, se vio obligado a modificar su planteamiento y mandó al terreno de juego a Gabri Veiga para ocupar el lugar del futbolista lesionado. La salida de Gomes representó un contratiempo para los Dragones, que buscaban darle la vuelta al marcador después de haber tenido que remontar una desventaja durante la primera mitad.

El incidente ocurrió en un momento importante del encuentro, cuando Porto y Marítimo empataban 1-1 en el Estadio dos Barreiros. El conjunto local había sorprendido al minuto 15 con un gol del defensa húngaro Gábor Szalai, quien sacó un disparo desde fuera del área que terminó en el fondo de las redes, dejando sin posibilidades al guardameta Diogo Costa.

La dura lesión de William Gomes | Claro Sports Premium

Los Dragones consiguieron igualar al minuto 41 gracias a Victor Froholdt, quien aprovechó un rechace del portero Fran Vieites para aparecer a segundo poste y enviar el balón a la portería. Porto arrancó la segunda mitad con una propuesta ofensiva, pero la lesión de Gomes interrumpió su intento por tomar el control del marcador.

La posible ausencia del atacante brasileño sería una noticia complicada para el Porto, especialmente por el buen comienzo de temporada que había protagonizado y el exigente calendario que enfrenta el equipo. Su velocidad y capacidad para generar peligro por las bandas lo habían convertido en una alternativa importante dentro del esquema de Farioli. Por ahora, el club deberá esperar los estudios médicos para determinar el alcance de la lesión y el tiempo estimado de recuperación, sin que exista todavía un diagnóstico definitivo.

La situación también podría abrir oportunidades para otros integrantes del plantel, entre ellos el delantero mexicano Santiago GimEnez, quien estuvo en la banca. Porto intentaba mantener su buen paso en el campeonato portugués y sumar su octava victoria de la temporada, aunque la preocupación inmediata estaba puesta en el estado físico de William Gomes. Todos los partidos del Porto se podrán ver por Claro Sports Premium.