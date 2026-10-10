Jhon Córdoba brilla en el duelo de colombiano entre Krasnodar y Zenit

Jhon Córdoba, Kevin Andrade y Wilmar Barrios fueron protagonistas en el Krasnodar vs Zenit de la liga de Rusia.

Jhon Córdoba anota gol con el Krasnodar / Mike Kireev / NurPhoto via AFP.

La fecha número 10 de la Liga de Rusia tuvo gran participación colombiana. Krasnodar recibió en su casa, el Ozon Arena, a nada menos y nada más que el Zenit de San Petersburgo. Jhon Córdoba, Wilmar Barrios y Kevin Andrade, fueron protagonistas en la victoria del visitante por tres goles a dos.

Jhon Córdoba y Wilmar Barrios fueron titulares en sus respectivos equipos. La primera mitad fue netamente para el visitante con dos goles en las últimas acciones. Un doblete de Maksim Glushenkov le dio la ventaja al Zenit en el primer tiempo. Ahora bien, la arremetida continuó con el gol de Alexander Sobolev al 53.

Luego, los locales reaccionaron. Joao Batxi descontó al minuto 55 y más tarde, cuando el reloj marcaba 71 minutos, Jhon Córdoba se hizo presente en el marcador. Así las cosas, Krasnodar no pudo evitar la caída en casa y terminó perdiendo por tres goles a dos ante el Zenit.

Así les fue a los colombianos en el Krasnodar vs Zenit

Jhon Córdoba fue el colombiano más destacado del juego válido por la décima jornada de la Liga de Rusia. El atacante de 33 años no solo marcó el segundo tanto del Krasnodar, sino que fue el de mejor calificación en su equipo. Un gol, cinco remates, 18 de 24 pases acertados, dos pases claves, 100 % de efectividad en sus regates, una recuperación y seis de 14 duelos ganados, fueron sus estadísticas.

Por su parte, Zenit tuvo en cancha a dos colombianos. Wilmar Barrios estuvo desde el pitazo inicial y se ha consolidado como un inamovible de la zona medular. 35 de 39 pases acertados, cuatro pases en el último tercio, cuatro de seis pases largos completados, 100 % de efectividad en sus regates y tres de cinco duelos ganados, fueron sus números.

Por último, pero no menos importante, Kevin Andrade también tuvo acción. El defensor central recientemente convocado a la Selección Colombia ingresó al minuto 74. Su misión fue sostener el marcador y lo logró. 11 de 13 pases acertados, uno de tres pases largos completados y una recuperación, fue el saldo que dejo el zaguero colombiano.

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