Suchitepéquez vs Mixco en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Suchitepéquez y Mixco por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Guatemala.

Suchitepéquez vs Mixco, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Suchitepéquez vs Deportivo Mixco! Ambos equipos se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro se disputa en el Estadio Carlos Salazar Hijo, donde los locales buscarán conseguir una victoria para salir del último puesto, mientras que los visitantes intentarán consolidarse en zona de clasificación.

Suchitepéquez llega al compromiso ubicado en la última posición de la tabla con 6 puntos en 12 partidos disputados, producto de una victoria, tres empates y ocho derrotas. Los Venados vienen de caer 3-0 frente a Comunicaciones en el Estadio Cementos Progreso, donde Andersson Ortiz, Elsar Martín y Omar Duarte marcaron los goles. El conjunto mazateco acumula 11 tantos a favor y 26 en contra, por lo que necesita mejorar sus resultados para acercarse a sus rivales directos en la clasificación.

Deportivo Mixco, por su parte, ocupa el sexto lugar con 18 unidades en 11 encuentros, después de conseguir seis triunfos y cinco derrotas. Los Chicharroneros llegan tras superar 3-1 a Antigua GFC en su última presentación, disputada el 27 de septiembre, debido a que su compromiso posterior frente a Municipal fue aplazado. El conjunto visitante buscará sumar tres puntos para mantenerse entre los seis primeros y acercarse a los equipos que ocupan los puestos más altos del Apertura 2026.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Suchitepéquez vs Deportivo Mixco hoy sábado 10 de octubre de 2026?

El encuentro entre Suchitepéquez y Mixco será el sábado 10 de octubre de 2026 a las 17:00 horas de Guatemala en el Estadio Carlos Salazar Hijo. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

Alineaciones del Suchitepéquez vs Deportivo Mixco para la jornada 13, al momento

Suchitepéquez y Mixco no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Saúl Phillip y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Suchitepéquez : Julio Secaida, Wilson Díaz, José Corena, Víctor Torres, Mafre Icuté, Marco Rivas, Armando Zamorano, Figo Montaño, Esvin De León, Fabricio González, Carlos Artola. DT : Domingo Zalazar

: Julio Secaida, Wilson Díaz, José Corena, Víctor Torres, Mafre Icuté, Marco Rivas, Armando Zamorano, Figo Montaño, Esvin De León, Fabricio González, Carlos Artola. : Domingo Zalazar Mixco: Kevin Moscoso, Cristian Jiménez, Diego Méndez, Jorge Sotomayor, Rodrigo Marroquín, Christian Ojeda, Fabian Cuero, Gabriel Arce, José Bolaños, Yonathan Pozuelos, Lynner García. DT: Fabricio Benítez

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Antecedentes del Suchitepéquez vs Deportivo Mixco y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Suchitepéquez y Mixco:

1 de agosto de 2026 | Mixco 2-0 Suchitepéquez | Torneo Apertura

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