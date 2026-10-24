Vasco Aguirre estalla por expulsión de Elliott en la derrota del Valencia: “Es una roja absurda, ridícula”

El técnico mexicano sufrió su primera derrota al frente del Valencia, que cayó 1-2 ante Villarreal y continúa en zona de descenso con seis puntos

Aguirre no está nada contento con el Valencia. | Captura de pantalla Diario AS

Javier Aguirre no ocultó su frustración después de la derrota del Valencia por 1-2 frente al Villarreal, resultado que representó su primer descalabro desde que asumió la dirección técnica del conjunto español. El entrenador mexicano cuestionó la expulsión de Harvey Elliott, reconoció los errores defensivos que permitieron la remontada y asumió la responsabilidad de un equipo que continúa sin ganar bajo su mando.

“Yo creo que el equipo hace muchas cosas bien. Otras hay que mejorar. De repente nos perdemos un poquito en ese afán de querer ganar el partido”, explicó el Vasco, quien lamentó que sus futbolistas descuidaran la defensa durante los últimos minutos. El estratega reconoció que Valencia tuvo oportunidades para ampliar su ventaja, pero terminó por pagar las consecuencias de no asegurar el resultado.

La derrota dejó al conjunto valencianista con seis puntos después de diez jornadas y en zona de descenso de LaLiga. Aguirre, que acumula dos empates y una derrota en sus primeros tres encuentros, reconoció su preocupación por la falta de resultados. “Como todo el valencianismo, bastante dolido, bastante enojado, bastante triste por la derrota. Por el esfuerzo que hacemos, pero no nos ha alcanzado en estos tres partidos”, manifestó el entrenador mexicano.

Javier Aguirre califica de ridícula la expulsión de Harvey Elliott

Uno de los momentos que mayor molestia provocó en Aguirre fue la expulsión de Harvey Elliott por protestar una decisión arbitral, una situación que condicionó el desarrollo del partido cuando Valencia buscaba aprovechar su superioridad numérica. El mexicano consideró injustificable la conducta de su futbolista y reconoció que su equipo perdió una oportunidad para quedarse con el triunfo.

“Una expulsión absurda, ridícula, evidentemente, por hablar, que apenas habla español. No sé qué le puede haber dicho al árbitro. El árbitro es bilingüe, es que no lo sé, pero fue por hablar y eso me irrita mucho”, expresó Aguirre, quien aseguró que ya había manifestado su inconformidad al jugador.

Aunque cuestionó la expulsión, el entrenador evitó señalar públicamente a Elliott como responsable de la derrota. “Ya se lo hice saber a él y hay códigos que no podemos… No es culpa de él, es culpa mía. En todo caso, por poner a los que pongo. La culpa es mía totalmente”, sentenció. También explicó que hablará con el futbolista de manera interna para abordar lo sucedido.

MÁS INFORMACIÓN: El Valencia de Javier Aguirre empata con Athletic Club y sigue en zona de descenso

El Vasco tampoco quiso utilizar las decisiones arbitrales como una justificación. “Yo no voy a hablar de los árbitros. No lo he hecho en 50 años que llevo en el fútbol, 30 de entrenador, y no será hoy la noche que hable yo de eso”, aseguró. Posteriormente, insistió en que las circunstancias adversas forman parte del juego y no deben convertirse en excusas para el equipo.

El Vasco Aguirre asume la responsabilidad por la derrota del Valencia

El entrenador mexicano lamentó que su equipo no lograra sentenciar el encuentro cuando tenía el marcador a favor. “Tenemos el gol anulado ahí, tenemos el mano a mano de Danjuma y no sellamos el 2-0. Parecía que podíamos cerrar el partido, no se pudo y ellos tienen calidad”, explicó sobre las oportunidades desperdiciadas antes de que Villarreal consumara la remontada.

Aguirre también reconoció que la falta de concentración defensiva permitió que Villarreal encontrara espacios para marcar el gol definitivo. El mexicano señaló que sus jugadores se volcaron al ataque cuando el encuentro estaba empatado, sin tomar las precauciones necesarias para impedir una transición ofensiva del rival.

“Un balón largo, que creo que hay cierta duda con mi portero y con Pepelu, nos expone en campo abierto y nos hacen un gol que era evitable a toda luz”, explicó. El técnico agregó que su equipo necesita mejorar su capacidad para interpretar los momentos de cada encuentro: “Si no se puede ganar, pues hay que ser inteligentes como para conservar el marcador”.

Lejos de responsabilizar a sus jugadores por las equivocaciones individuales, Aguirre reiteró que el resultado es consecuencia de sus decisiones. “El responsable máximo de la derrota hoy soy yo, sin lugar a dudas. No es el árbitro, ni es Harvey, ni es Danjuma, soy yo”, afirmó. También manifestó su preocupación por no haber conseguido una victoria desde su llegada: “Vine para esto, para intentar mejorar esto y no lo he logrado. Entonces eso me tiene un poco inquieto”.

Aguirre no piensa en refuerzos y defiende a sus jugadores

Otro de los contratiempos del Valencia fue la lesión de David Otorbi, quien abandonó el encuentro durante los primeros minutos. El técnico explicó que el futbolista formaba parte de su planteamiento ofensivo por su velocidad, junto con Arnaut Danjuma y Luis Rioja. “David Otorbi estaba jugando muy bien, entrenando muy bien y esperemos que no sea algo grave. El doctor me tranquiliza, pero hasta que no veamos en imágenes la magnitud de la lesión, podemos valorarla”, señaló.

Aguirre también fue cuestionado sobre la venta del 42% de las acciones del Valencia y la posibilidad de incorporar futbolistas durante el mercado de invierno. Aunque reconoció que fue informado del movimiento accionarial, aseguró que desconoce los planes de fichajes y que su prioridad es conseguir resultados con la plantilla actual.

“A mí lo que me interesa son los resultados. La verdad es que estoy un poco ocupado en ello porque van tres partidos que no ganamos y eso me inquieta mucho”, reconoció. Sobre las posibles incorporaciones, respondió: “No me interesa lo de enero. No entro yo al mercado de fichajes porque es faltarle el respeto a los que están ahora”.

Finalmente, el técnico reconoció que Valencia necesita mejorar su producción ofensiva y reducir los errores defensivos. “Tres goles en tres partidos es poca cuota, hay que hacer más goles todavía y no encajar hoy, sobre todo hoy, estos dos que eran a todas luces evitables”, expresó. Pese al resultado, Aguirre aseguró que continuará con su grupo de futbolistas: “Yo tengo lo que tengo, que es muy bueno. Simplemente tengo que mejorar y tengo que buscar un resultado para que nos dé cierto alivio”.