Santiago Gimenez entra de cambio y Porto mantiene su paso perfecto con triunfo ante Gil Vicente

Santiago Gimenez volvió a tener actividad con el Porto en la Liga Portugal. Los Dragones derrotaron 1-0 al Gil Vicente en Barcelos, gracias a un gol de Borja Sainz, y extendieron a nueve su racha de victorias consecutivas en el arranque de la temporada, manteniéndose como líderes invictos del campeonato.

El delantero mexicano entró al minuto 71 del encuentro por el autor del gol y compartió el frente de ataque con Samu Aghehowa, quien había reemplazado a André Silva al minuto 59. Francesco Farioli apostó por una doble punta para aprovechar los espacios en la defensa local y buscar el segundo tanto. El atacante tricolor participó en las acciones ofensivas de los últimos minutos y también colaboró en labores defensivas, aunque el marcador ya no se movió.

El Porto tuvo dificultades para imponer su juego en casa de los Gallos. El Gil Vicente cerró los carriles interiores y limitó la participación de Victor Froholdt y Gabri Veiga, obligando a los visitantes a buscar profundidad por las bandas. Además, el arquero Lucão fue determinante para mantener el empate durante la primera mitad, con intervenciones ante Sainz, Silva y Jan Bednarek.

La resistencia de los locales terminó al minuto 63, cuando Froholdt envió un centro al área que la defensa alcanzó a peinar. El balón cayó en el segundo poste, donde apareció el español para controlar con el pecho y sacar un disparo raso que venció al arquero. Sainz había ingresado de último minuto en el once titular debido a la baja de Oscar Pietuszewski y terminó convirtiéndose en el protagonista del triunfo.

El Gil Vicente intentó reaccionar con las incursiones de Murillo por la banda derecha y algunos disparos de media distancia, pero Diogo Costa respondió cuando fue exigido. Las posibilidades de remontada disminuyeron al minuto 81, cuando Elimbi Gilbert fue expulsado por una fuerte entrada sobre Pepê que frenó un contragolpe. Con superioridad numérica, el cuadro de Farioli administró la posesión y conservó su ventaja hasta el silbatazo final.

Porto firma el segundo mejor arranque de su historia

Con nueve victorias en nueve jornadas, el Porto ya consiguió el segundo mejor inicio de temporada en la historia del club y mantiene a su alcance el récord de 13 triunfos consecutivos establecido durante la campaña 1939-1940. Los Dragones también ampliaron su ventaja a ocho puntos sobre el Benfica, aunque su perseguidor todavía tiene pendiente el compromiso del lunes 25 de octubre frente al Santa Clara.

La solidez defensiva ha sido la principal fortaleza del Porto, que únicamente ha recibido cuatro goles en el campeonato. Esa cifra lo mantiene empatado con el Santa Clara como la mejor defensa de la Liga Portugal, aunque su rival ha disputado un partido menos. El contraste aparece en la Champions League, donde los Dragones todavía no conocen la victoria y acumulan tres derrotas en sus primeras tres presentaciones.

El calendario no dará demasiado descanso al conjunto portugués. Su siguiente compromiso será el miércoles 28 de octubre frente al Académico de Viseu, en los cuartos de final de la Copa de la Liga. Posteriormente, el sábado 31 de octubre, regresará a la actividad de la Primeira Liga para enfrentar al Estoril, con la oportunidad de extender su racha ganadora y acercarse todavía más al récord histórico del club.