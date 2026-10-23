UFC Alexandre Volkanovski vs Movsar Evloev, en vivo: horario y dónde ver UFC UFC; cartelera y orden de las peleas

Alexander Volkanovski defenderá el título de peso pluma ante Movsar Evloev, mientras Petr Yan y Merab Dvalishvili disputarán el cinturón gallo

UFC 333 horario y dónde ver en vivo | Claro Sports

La UFC regresa a Abu Dhabi este sábado 24 de octubre con UFC 333, una función que tendrá dos campeonatos en disputa y que reunirá a Alexander Volkanovski, Movsar Evloev, Petr Yan y Merab Dvalishvili en el Etihad Arena.

Alexander Volkanovski defenderá el campeonato de peso pluma frente a Movsar Evloev, quien llega invicto después de 20 combates como profesional. El australiano buscará conservar el cinturón ante un rival que ha construido su trayectoria mediante el combate en el suelo y que viene de superar a Lerone Murphy. La pelea pondrá a prueba la capacidad de Evloev para conseguir derribos frente a un campeón que también cuenta con experiencia en intercambios de pie y defensa de lucha.

Por su parte, Petr Yan y Merab Dvalishvili protagonizarán la pelea coestelar por el título de peso gallo, en el tercer enfrentamiento entre ambos. El georgiano se impuso en su primer encuentro, disputado en marzo de 2023, mientras que Yan consiguió la victoria por decisión en diciembre de 2025, cuando Dvalishvili intentaba completar su cuarta defensa del campeonato durante ese año. Ahora, los dos volverán al octágono con el cinturón en juego.

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La programación también contempla los enfrentamientos de Lone’er Kavanagh contra Ramazan Temirov, Alexander Volkov frente a Rizvan Kuniev y Aaron Pico ante Losene Keita.

¿Cuándo y dónde será UFC 333?

UFC 333 se celebrará el sábado 24 de octubre de 2026 en el Etihad Arena, ubicado en Yas Island, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. El recinto recibirá una función encabezada por dos combates de campeonato, en las categorías de peso pluma y peso gallo.

¿A qué hora empieza y dónde ver por TV y online en México la función de UFC 333?

Los aficionados mexicanos podrán seguir UFC 333 a través de Paramount+, plataforma que transmitirá los combates de la función. Las actividades comenzarán a las 8:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la cartelera estelar está programada para las 12:00 horas.

México (CDMX): Primeras preliminares 8:00 horas, preliminares 10:00 horas y cartelera estelar 12:00 horas.

Estados Unidos (Este): Primeras preliminares 10:00 horas, preliminares 12:00 horas y cartelera estelar 14:00 horas.

Estados Unidos (Pacífico): Primeras preliminares 7:00 horas, preliminares 9:00 horas y cartelera estelar 11:00 horas.

Colombia: Primeras preliminares 9:00 horas, preliminares 11:00 horas y cartelera estelar 13:00 horas.

¿Cuál es el orden de las peleas preliminares y estelares? Consulta la cartelera completa

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La función contará con cinco enfrentamientos en la cartelera principal, cuatro en las preliminares y cinco en las primeras preliminares. La UFC contempla el siguiente programa, sujeto a modificaciones.

Cartelera estelar

Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev | Campeonato de peso pluma Petr Yan vs. Merab Dvalishvili | Campeonato de peso gallo Lone’er Kavanagh vs. Ramazan Temirov | Peso mosca Alexander Volkov vs. Rizvan Kuniev | Peso pesado Aaron Pico vs. Losene Keita | Peso pluma

Preliminares

Azamat Murzakanov vs. Dominick Reyes | Peso semipesado Nikita Krylov vs. Abdul Rakhman Yakhyaev | Peso semipesado Abus Magomedov vs. Cam Rowston | Peso mediano Grant Dawson vs. Nurullo Aliev | Peso ligero

Primeras preliminares

Colby Thicknesse vs. Asaf Chopurov | Peso gallo Abubakar Vagaev vs. Jacob Malkoun | Peso mediano Bolaji Oki vs. Daniel Santos | Peso pluma Kody Steele vs. Noah Gugnon | Peso ligero Iasmin Lucindo vs. Nicolle Caliari | Peso paja femenil

¿Habrá pelea de algún mexicano en UFC 333?

UFC 333 no contará con representantes mexicanos en su cartelera anunciada. Ninguno de los 28 peleadores que aparecen en el programa oficial competirá bajo la bandera de México.

La participación latinoamericana estará representada, entre otros, por las brasileñas Iasmin Lucindo y Nicolle Caliari, quienes se enfrentarán en la división de peso paja femenil durante las primeras preliminares. También estará el brasileño Daniel Santos, que se medirá con Bolaji Oki en peso pluma.

Aunque no habrá presencia mexicana dentro del octágono, los aficionados del país podrán seguir los 14 enfrentamientos programados en UFC 333, con dos títulos en disputa y transmisión a través de Paramount+