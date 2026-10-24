¡Noche de campeones en UFC 333! Alexander Volkanovski y Petr Yan conservan sus coronas en Abu Dhabi

Alexander Volkanovski le quitó el invicto a Movsar Evloev y Petr Yan dio una de las candidatas a pelea del año tras una guerra con Merab Dvalishvili

Alexander Volkanovski extiende su leyenda en UFC | AFP: Cacace

Alexander Volkanovski y Petr Yan conservaron sus campeonatos mundiales este 24 de octubre en UFC 333. Los dos campeones de artes marciales mixtas demostraron en Abu Dhabi una vez más por qué son los reyes actuales de la empresa que dirige Dana White, aunque cada uno a su estilo. El australiano lo hizo con una contundente victoria por nocaut técnico ante Movsar Evloev, mientras que el ruso puso el 2-1 en su trilogía ante Merab Dvalishvili, en una batalla que apunta a convertirse en una de las candidatas a pelea del año.

El campeón de peso pluma, Alexander Volkanovski, necesitó apenas dos rounds para terminar con el invicto de Movsar Evloev. El retador parecía tener la llave para complicarle la existencia a Volk; sin embargo, su estilo elusivo no fue suficiente después de recibir el primer golpe certero del australiano.

Volkanovski hizo gala de su IQ de pelea dentro del octágono y, cerca del final del segundo episodio, conectó un potente derechazo que mandó a la lona a su rival. Evloev no pudo protegerse de los embates de la leyenda viviente de las MMA y, tras recibir varios golpes de derecha, el réferi decidió detener el combate. Así, el australiano dejó claro que sus 38 años todavía no le pesan y que sigue como uno de los grandes referentes de UFC.

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👑 🇦🇺 @alexvolkanovski lo vuelve a hacer y ahora noquea a Movsar Evloev para retener su cinturón 🔥@VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/ZE8fqSvveu — UFC Español (@UFCEspanol) October 24, 2026

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Petr Yan vs Merab Dvalishvili: candidata a la mejor pelea del 2026

La guerra más emocionante de la noche se concentró en la pelea coestelar. Petr Yan y Merab Dvalishvili protagonizaron una de las mejores batallas de este año, en un combate que mantuvo a los fanáticos al filo de sus asientos en Abu Dhabi. Los jueces le dieron la victoria al campeón con tarjetas idénticas de 48-47, aunque la intensidad del intercambio dejó abierta la posibilidad de una cuarta pelea entre las dos estrellas del peso gallo.

Yan tomó ventaja de 2-1 en su rivalidad gracias a sus golpes quirúrgicos, la clave para contrarrestar la agresividad de Merab Dvalishvili. El ruso sufrió durante los primeros dos rounds, pero encontró la manera de darle la vuelta a la contienda con certeros golpes a las costillas del retador, quien no dejó de presionar en busca de recuperar el control de la pelea.

El georgiano intentó imponer condiciones a través de los derribos, pero no logró aprovecharlos como esperaba. Petr Yan consiguió ponerse de pie en cada intento y resistió la ofensiva de Dvalishvili, que lo mantuvo bajo presión durante buena parte del combate. Sin embargo, el campeón cerró mejor la contienda con su estilo cerebral y convenció a los jueces con un último round en el que puso en aprietos al retador para sellar una victoria que reafirma su lugar en la cima del peso gallo.