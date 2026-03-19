Horario y dónde ver Evloev vs Murphy en UFC Fight Night Londres 2026: cartelera y transmisión en vivo

UFC Londres 2026 presenta un duelo de invictos en peso pluma entre Evloev y Murphy que podría definir al próximo contendiente al título

UFC Londres: Horario y dónde ver en vivo | Claro Sports

El evento de UFC en Londres regresa con una cartelera que reúne a peleadores consolidados y nuevos nombres dentro de la compañía. La función del 21 de marzo se desarrollará en el Reino Unido y forma parte del calendario internacional de la organización en 2026.

La pelea principal enfrenta a Movsar Evloev y Lerone Murphy en peso pluma, en un duelo entre peleadores que no conocen la derrota. El resultado podría influir directamente en la siguiente oportunidad por el campeonato de la división.

Evloev llega con una marca de 9-0 dentro de la UFC y 19-0 como profesional. En sus presentaciones recientes ha superado a rivales como Dan Ige, Diego Lopes, Arnold Allen y Aljamain Sterling. El ruso buscará ampliar su registro dentro del octágono y mantenerse en la conversación por el título.

Murphy, por su parte, suma nueve victorias consecutivas en la organización tras un empate en su debut. El peleador originario de Manchester viene de una victoria por nocaut sobre Aaron Pico y busca consolidarse como contendiente dentro de la categoría con un triunfo en este evento.

En el combate coestelar, Luke Riley tendrá actividad ante Michael Aswell Jr. Riley inició su trayectoria en la UFC tras su paso por Cage Warriors y consiguió una victoria por finalización en su última presentación. Aswell Jr., por su parte, regresa al peso pluma después de competir en otra división y obtuvo una victoria por nocaut en su combate más reciente.

Además de los combates principales, la cartelera incluye la participación de Michael Page ante Sam Patterson, así como la presencia de otros peleadores que buscan posicionarse dentro de sus respectivas divisiones.

¿Cuándo, dónde y a qué hora empieza UFC Fight Night este 21 de marzo de 2026?

El evento UFC Londres se llevará a cabo el sábado 21 de marzo de 2026 en la Arena O2 de Inglaterra. El torneo dará inicio a las 11:00 horas tiempo de la Ciudad de México con la cartelera preliminar, mientras que la cartelera estelar será a las 14:00 horas de la CDMX.

México: Preliminares 11:00 AM | Estelares 2:00 PM

Estados Unidos (ET): Preliminares 1:00 PM | Estelares 4:00 PM

Argentina: Preliminares 2:00 PM | Estelares 5:00 PM

España: Preliminares 6:00 PM | Estelares 9:00 PM

Evloev vs Murphy: cartelera completa de UFC Londres 2026 y orden de las peleas

Cartelera estelar

Movsar Evloev vs Lerone Murphy

Luke Riley contra Michael Aswell Jr.

Michael “Venom” Page contra Sam Patterson

Iwo Baraniewski contra Austen Lane

Roman Dolidze contra Christian Leroy Duncan

Kurtis Campbell contra Danny Silva

Cartelera preliminar

Mason Jones contra Axel Sola

Nathaniel Wood contra Losene Keita

Louie Sutherland contra Brando Pericic

Mantas Kontratavicius vs Antonio Trocoli

Mario Pinto contra Felipe Franco

Shem Rock contra Abdul-Kareem Al-Selwady

Shanelle Dyer contra Ravena Oliveira

Melissa Mullins contra Luana Carolina

¿Quién transmite en vivo UFC y dónde ver en México por TV y streaming?

La función de UFC Londres podrá seguirse en México a través de Paramount Plus, donde podrás seguir toda la cartelera. Además de tener todos los detalles en Claro Sports sobre lo ocurrido en la funció en la Arena O2.

Movsar Evloev vs Lerone Murphy: ¿quién ganará UFC Londres según la IA?

Un análisis basado en tendencias estadísticas y desempeño reciente coloca a Movsar Evloev como ligero favorito para llevarse la victoria en UFC Londres. Su historial invicto, junto con su capacidad para controlar los combates y sumar triunfos ante rivales posicionados dentro de la división, inclinan la proyección a su favor.

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