Comunicaciones vs Antigua en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue en vivo las acciones más destacadas del partido.

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Comunicaciones y Antigua, válido por la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El local llega a este partido tras una dura derrota a manos de Cobán Imperial, que significó el fin de una racha de cuatro victorias seguidas, mientras que los visitantes llegan de igualar con Xelajú.

Comunicaciones suma 25 puntos y se ubica en la segunda posición del campeonato, igualado en unidades con Cobán Imperial, pero con una menor diferencia de gol. El equipo dirigido por Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa ha tenido un buen rendimiento en el torneo y logró tomar aire en la tabla acumulada tras un inicio complicado. Sin embargo, en la última jornada cayó 2-0 como visitante ante Cobán, resultado que puso fin a una racha de cuatro victorias consecutivas.

Por su parte, Antigua GFC llega con 15 puntos en la séptima posición, producto de tres triunfos, seis empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Mauricio Tapia logró enderezar su camino tras un inicio irregular y actualmente acumula cinco partidos sin perder, aunque en sus últimas dos presentaciones igualó: 2-2 ante Cobán Imperial como local y 1-1 como visitante. El vigente bicampeón nacional sigue en la pelea por un lugar en la fase final y sabe que necesita sumar para consolidarse en zona de clasificación.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Comunicaciones y Antigua GFC hoy 19 de marzo de 2026?

El encuentro entre Comunicaciones y Antigua GFC está programado para el jueves 19 de marzo a las 18:00 horas y se disputará en el estadio Cementos Progreso. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Alineaciones del Comunicaciones y Antigua para la jornada 13, al momento

Comunicaciones: Fredy Pérez; Samuel Camacho, José Pinto, Ernesto Monreal, Erick González; Stheven Robles, Karel Espino, Marco Domínguez; Dairon Reyes, Omar Duarte y Lynner García. DT: Marco Antonio Figueroa.

Antigua GFC: Luis Morán; Juan Carbonell, Alexander Robinson, Kevin Grijalva, Héctor Prillwitz; José Rosales, Óscar Castellanos, Enrique Camargo, Diego Fernández; Óscar Santis y Andris Herrera. DT: Mauricio Tapia.

Antecedentes del Comunicaciones y Antigua y últimos resultados en la Liga de Guatemala

29 de enero de 2026 | Antigua 0-1 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026 16 de noviembre de 2025 | Antigua 3-1 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025 13 de septiembre de 2025 | Comunicaciones 0-3 Antigua | Torneo Apertura 2025 29 de marzo de 2025 | Antigua 1-1 Comunicaciones | Torneo Clausura 2025 25 de enero de 2025 | Comunicaciones 2-3 Antigua | Torneo Clausura 2025





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