Max Holloway vs Charles Oliveira 2, en vivo UFC 326: resultados de hoy en directo online

¡Bienvenidos a la fiesta de UFC!

Buenas tardes damas y caballeros. La Ultimate Fighting Championship regresa a la actividad este fin de semana con el evento numerado UFC 326, una función que tendrá como combate estelar el enfrentamiento entre Max Holloway y Charles Oliveira. Ambos peleadores volverán a verse las caras más de una década después de su primer combate dentro del octágono, en un duelo que reunirá a dos nombres con trayectoria dentro de la compañía.

La pelea tendrá en juego el cinturón BMF y enfrentará a dos competidores que han disputado campeonatos en diferentes momentos de sus carreras. Holloway llega después de defender ese título en su combate más reciente, mientras que Oliveira busca un resultado que lo mantenga en la conversación de la división de peso ligero. Además, ambos comparten un antecedente reciente ante el actual campeón, Ilia Topuria, lo que añade interés a una cartelera que se realizará en la T-Mobile Arena, en Las Vegas, y que contará con combates tanto en la cartelera principal como en las preliminares.