Max Holloway vs Charles Oliveira 2, en vivo UFC 326: resultados de hoy en directo online
La UFC presenta una cartelera con implicaciones en el peso ligero. Más de una década después, Holloway y Oliveira se reencontrarán en la UFC
Luke Fernandez vs Rodolfo Bellato en peso semicompleto | Ganador: Bellato por TKO
A pesar de que Fernández logró abrirle la ceja izquierda a Bellato con potente jab, un izquierdazo a la quijada le dio la ventaja al brasileño. Luke terminó en la lona, y Rodolfo aplicó maquinita de golpes al rostro y cráneo, algo que ya no tuvo defensa. El réferi no tuvo de otra que detener la pelea.
Cartelera completa y orden de las peleas, preliminares y estelares
La pelea principal será entre Holloway y Oliveira en peso ligero por el cinturón BMF. La función incluye combates en distintas divisiones, incluyendo la presencia del mexicano, Raul Rosas que enfrentará a Rob Font en el peso gallo.
Cartelera estelar
Max Holloway vs Charles Oliveira — peso ligero (título BMF)
Caio Borralho vs Reinier de Ridder — peso medio
Raul Rosas Jr. vs Rob Font — peso gallo
Michael Johnson vs Drew Dober — peso ligero
Gregory Rodrigues vs Brunno Ferreira — peso medio
Cartelera preliminar
Xiao Long vs Cody Garbrandt — peso gallo
Donte Johnson vs Cody Brundage — peso medio
Alberto Montes vs Ricky Turcios — peso pluma
Nyamjargal Tumendemberel vs Cody Durden — peso mosca
Su Mudaerji vs Jesús Santos Aguilar — peso mosca
Rafael Tobias vs Diyar Nurgozhay — semicompleto
Jeong Yeong Lee vs Gaston Bolanos — peso pluma
Luke Fernandez vs Rodolfo Bellato — semicompleto
¡Bienvenidos a la fiesta de UFC!
Buenas tardes damas y caballeros. La Ultimate Fighting Championship regresa a la actividad este fin de semana con el evento numerado UFC 326, una función que tendrá como combate estelar el enfrentamiento entre Max Holloway y Charles Oliveira. Ambos peleadores volverán a verse las caras más de una década después de su primer combate dentro del octágono, en un duelo que reunirá a dos nombres con trayectoria dentro de la compañía.
La pelea tendrá en juego el cinturón BMF y enfrentará a dos competidores que han disputado campeonatos en diferentes momentos de sus carreras. Holloway llega después de defender ese título en su combate más reciente, mientras que Oliveira busca un resultado que lo mantenga en la conversación de la división de peso ligero. Además, ambos comparten un antecedente reciente ante el actual campeón, Ilia Topuria, lo que añade interés a una cartelera que se realizará en la T-Mobile Arena, en Las Vegas, y que contará con combates tanto en la cartelera principal como en las preliminares.