Charles Oliveira domina a Max Holloway y conquista el cinturón BMF

‘Do Bronks’ se impone a Holloway por decisión unánime en UFC 326 en Las Vegas, Nevada

Oliveira dominó de principio a fin | SEAN M. HAFFEY / GETTY IMAGES VIA AFP

El brasileño Charles Oliveira venció por decisión a Max Holloway en la pelea estelar de UFC 326 y se quedó con el cinturón BMF (Best Motherfucker) en una contienda que se resolvió tras cinco asaltos en el octágono de la Ultimate Fighting Championship. Más de una década después de su primer enfrentamiento, ambos volvieron a encontrarse en un combate que se definió por el control del brasileño durante gran parte del tiempo.

Desde el primer asalto, Oliveira marcó el ritmo con patadas a las piernas y combinaciones al rostro. El brasileño llevó la pelea al suelo con un derribo y buscó cerrar una guillotina sobre Holloway. El campeón logró defenderse del intento de sumisión y evitó que el castigo terminara antes de tiempo, pero pasó varios segundos tratando de escapar de la presión de su rival.

En el segundo round, Oliveira repitió la estrategia. Llevó a Holloway contra la reja y trató nuevamente de asegurar el cuello. Después tomó la espalda y comenzó a lanzar codazos al rostro. Holloway se concentró en resistir y evitar que el brasileño completara una sumisión, aunque en ese tramo ofreció poca respuesta ofensiva dentro del intercambio.

El tercer asalto siguió una ruta similar. Oliveira castigó las piernas y encontró otro derribo. Holloway respondió con codazos al cuerpo para intentar liberarse, pero el brasileño mantuvo el control desde el suelo. Aunque el daño no fue definitivo, el dominio de Oliveira en la lona marcó la diferencia en las tarjetas.

En el cuarto episodio el combate volvió a centrarse en el trabajo de agarre. Oliveira consiguió otro derribo y desde la posición superior lanzó codazos al rostro cuando encontró espacio. La reacción del público fue dividida mientras el brasileño mantenía el control del combate. En ese momento Holloway necesitaba un nocaut para mantener el cinturón.

🚨 Este es el resumen de la pelea estelar de esta noche! tremenda estrategia del brasileño 🇧🇷



#UFC326 | En vivo por @pplusdeportes pic.twitter.com/gY9uRvCQ6J — UFC Español (@UFCEspanol) March 8, 2026

El quinto round tuvo un giro cuando Holloway logró derribar a Oliveira en un intento del brasileño por llevar la pelea al suelo. El hawaiano tuvo a su rival bajo control durante algunos segundos, pero no pudo aprovechar la posición. Oliveira logró revertir la situación y retomó su plan de ataque con agarres y presión desde el piso.

En los segundos finales ambos intercambiaron ganchos al rostro antes de que el reloj marcara el final del combate. La decisión quedó en manos de los jueces, quienes dieron la victoria a Oliveira por decisión unánime (50-45, 50-45, 50-45). Con el resultado, el brasileño se quedó con el cinturón BMF y sumó otro capítulo de triunfo a su trayectoria dentro de UFC.

