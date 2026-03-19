La Selección Colombia anuncia su convocatoria para medirse a Croacia y Francia

El combinado cafetero afrontará dos pruebas de rigor en territorio estadounidense para ir perfilando su equipo en el Mundial de 2026.

La Selección Colombia enfrenta a Croacia y a Francia.

A dos meses y medio de que inicie el Mundial de 2026, la Selección Colombia tendrá dos pruebas de rigor en partidos amistosos para medir en qué nivel está y corregir lo último antes de afrontar el magno evento del fútbol. La doble fecha FIFA de marzo cita al combinado cafetero frente a Croacia y Francia, los finalistas del Mundial de Rusia 2018.

Ya se conoce la lista de convocados por Néstor Lorenzo para el par de duelos, los cuales se disputarán en territorio estadounidense con solamente tres días de diferencia. Será un momento clave para que el estratega vaya perfilando el equipo con el que contará durante la cita orbital en el grupo K, que lo pondrá en frente de Uzbekistán, el ganador de un repechaje y Portugal.

Vale la pena recordar que restarán dos partidos preparatorios más. El primero sería el 28 de mayo en Bogotá frente a un rival por definir durante el evento de despedida. El otro será ante Jordania en San Diego, California, el 7 de junio. A continuación, toda la información relativa a los compromisos contra Croacia y Francia.

Convocados a la Selección Colombia

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)

Camilo Vargas – Atlas (MÉX)

Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Déiver Machado – FC Nantes (FRA)

Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)

James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA)

Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)

Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)

Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)

Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA)

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

Juan David Cabal – Juventus (ITA)

Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Luis Diaz – Bayern Múnich (GER)

Luis Suárez – Sporting Club (POR)

Rafael Santos Borré – Internacional S.C. (BRA)

Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (ENG)

Horarios de los partidos frente a Croacia y Francia

El cuadro croata será el primer rival a enfrentar. El escenario escogido fue el Camping World Stadium en Orlando, Florida, y el pitazo inicial se dará a las 6:30 p.m. del jueves, 25 de marzo. Esta hora corresponde a Colombia (GMT -5).

Después, vendrá el reto frente al seleccionado francés en el Northwest Stadium de Landover, Maryland. La pelota rodará el domingo, 29 de marzo, a partir de las 2:00 p.m. (GMT -5).

Transmisión de TV para los partidos de la Selección Colombia

Como es costumbre, la transmisión de televisión para Colombia estará en los canales que cuentan con los derechos. Se trata de Caracol y RCN, los cuales van a tener el duelo en sus señales principales que están incluidas en todos los cableoperadores y también a través de sus plataformas de streaming.

Te puede interesar