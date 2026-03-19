Isaac del Toro en la Milano–Sanremo 2026 en vivo: fecha, hora y dónde ver la carrera del ciclista mexicano

Isaac del Toro corre la Milano–Sanremo 2026 este 21 de marzo; horario, transmisión en México y contexto del primer Monumento del ciclismo

Isaac del Toro en la Milano-Sanremo | Claro Sports

La temporada 2026 del ciclismo WorldTour entra en uno de sus puntos clave con la disputa del primer Monumento del calendario, la Milano–Sanremo, la clásica más larga del calendario y una de las más exigentes. En este escenario, Isaac del Toro vuelve a competir con la élite mundial, consolidado como una de las principales cartas latinoamericanas en el pelotón.

El mexicano llega en un momento deportivo sólido con el UAE Team Emirates tras encadenar resultados de alto nivel en el inicio de campaña, lo que lo coloca en una posición competitiva dentro de su equipo. La carrera italiana representa una nueva oportunidad para medir su crecimiento frente a especialistas de clásicas y figuras consolidadas del ciclismo internacional.

Isaac del Toro en Milano-San Remo: ¿Cuándo es y a qué hora inicia la carrera del ciclista mexicano?

La Milano–Sanremo se corre el sábado 21 de marzo de 2026 a las 2:50 horas, tiempo del centro de México. Se trata de la primera gran clásica de la temporada y marca el inicio del calendario de los llamados Monumentos, las pruebas de un día más prestigiosas del ciclismo mundial.

Conocida como “La Classicissima”, la Milano–Sanremo destaca por su recorrido de casi 300 kilómetros y un perfil engañoso que suele resolverse en los últimos ascensos, especialmente en la Cipressa y el Poggio. A diferencia de otras clásicas más selectivas, su desenlace permite distintos escenarios: sprint reducido, ataques tardíos o definición individual, lo que la convierte en una de las carreras más impredecibles del calendario.

¿Dónde ver en vivo la carrera de Isaac del Toro en Milano- San Remo 2026?

La participación de Isaac del Toro podrá seguirse en vivo en México a través de ESPN y la plataforma Disney+. Además, sigue al mexicano a través del minuto a minuto de Claro Sports con seguimiento completo al desarrollo del pelotón, actualizaciones en tiempo real y la definición en la línea de meta.

Será la tercera participación del mexicano en esta carrera. En 2024 debutó con un lugar 73, mientras que en 2025 logró meterse entre los protagonistas al finalizar en la posición 13. Para esta edición, compartirá equipo con Tadej Pogacar, quien parte como el gran favorito en busca de completar su palmarés, ya que aún tiene pendiente conquistar Milano–Sanremo y Paris–Roubaix dentro de los Monumentos.

Isaac del Toro: ¿Cuál es su trayectoria y cuántas victorias tiene el ciclista mexicano?

Con apenas 22 años, Isaac del Toro se ha consolidado como una de las grandes revelaciones del ciclismo mundial. En un periodo corto dentro del profesionalismo, suma 26 victorias y una progresión constante que lo ha colocado como referente emergente del pelotón internacional.

Su irrupción se dio en 2023 con la conquista del Tour de l’Avenir, donde no solo ganó la clasificación general, sino también los apartados de puntos, montaña y mejor joven, convirtiéndose en el primer mexicano en lograr ese título. En 2024, ya con el UAE Team Emirates-XRG, firmó su primer triunfo profesional al conquistar la Vuelta a Asturias, además de extender su contrato hasta 2029.

En 2025 alcanzó uno de sus hitos más relevantes al portar la maglia rosa en el Giro de Italia, convirtiéndose en el primer mexicano en lograrlo y el más joven en sostener el liderato durante más de 10 días. Ese mismo año sumó triunfos en pruebas de prestigio como Milano-Torino, Vuelta a Austria y Vuelta a Burgos, consolidando su capacidad para competir en distintos terrenos.

Durante 2026, Del Toro ha mantenido su crecimiento con resultados de alto impacto: ganó la clasificación general del UAE Tour junto a dos etapas, y posteriormente conquistó la Tirreno-Adriático, reafirmando su condición como uno de los ciclistas más completos del circuito. Su presencia en la Milano–San Remo se inscribe dentro de ese proceso de consolidación en las grandes clásicas del calendario.

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