Solari lanza advertencia: Pachuca no se intimida ante el bicampeón Toluca

Esteban Solari descarta salir de Pachuca y reafirma su compromiso previo al duelo ante Toluca, actual bicampeón de la Liga MX

Esteban Solari descarta que Pachuca se intimide ante Toluca | Imago 7

El director técnico de Club Pachuca, Esteban Solari, se alista para uno de los compromisos más exigentes del calendario, cuando su equipo enfrente el domingo 22 de marzo al Toluca, actual bicampeón de la Liga MX. De cara a este duelo, el estratega dejó en claro que su equipo afrontará el partido con respeto por el rival, pero sin ningún tipo de temor.

Solari reconoció la fortaleza del conjunto mexiquense, así como el proceso que ha construido en los últimos años, lo que se ha reflejado en los resultados recientes y en su dominio dentro del fútbol mexicano. Sin embargo, también subrayó que, más allá de las estadísticas o presupuestos, el juego se define dentro del terreno de juego.

“Analizamos y sabemos que desde 2022 no se le ha podido volver a ganar a Toluca. Evidentemente eso refleja que, con el bicampeonato, ha construido un equipo muy fuerte, muy sólido, que maneja el doble del presupuesto que maneja Pachuca. Pero cuando entramos a la cancha siempre son 11 contra 11”, expresó el técnico.

El entrenador sudamericano también destacó la personalidad de su plantel, al asegurar que Pachuca es un equipo que compite sin complejos, dispuesto a enfrentar cualquier escenario y a medir su nivel ante los rivales más fuertes del torneo.

“Lo bueno es que nosotros somos un equipo valiente, que no tenemos miedo, que sabemos que todos los partidos son una oportunidad de medirnos y entender que estos son los encuentros en los que hay que competir y demostrar que se puede aspirar a ser campeones”, señaló.

En ese sentido, el partido ante Toluca representa una oportunidad importante para el conjunto hidalguense, no solo por el rival que tendrán enfrente, sino también por lo que implica en la lucha por consolidarse como un contendiente serio dentro del campeonato.

Por otro lado, en días recientes el nombre de Solari ha sido vinculado con la Universidad de Chile, lo que generó especulación sobre un posible cambio de rumbo en su carrera. Ante ello, el entrenador fue claro al asegurar que su presente está totalmente enfocado en Pachuca.

El estratega descartó cualquier posibilidad de salida en el corto plazo y reiteró su compromiso con el proyecto que encabeza desde hace algunos meses, destacando el vínculo que ha construido con la institución.

“Estoy muy feliz donde estoy. Para mí es un sueño estar dirigiendo a esta gran institución. Estoy enfocado en el trabajo de este club, con un compromiso muy grande en el proyecto que empezamos hace ya cuatro meses”, afirmó.

Asimismo, reconoció que este tipo de rumores forman parte del entorno del fútbol, aunque los toma como un reconocimiento a su trabajo, sin que ello modifique sus objetivos actuales. “A uno le enorgullece que lo vinculen a otros clubes, pero yo estoy muy feliz y muy agradecido por la posibilidad de dirigir a un club tan grande como Pachuca”, concluyó.

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