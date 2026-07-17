La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver la revelación del undécimo habitante?

La producción revelará al habitante número 11 este viernes 17 de julio. Conoce el horario, dónde verlo, las pistas y los confirmados

¿Quién será el nuevo habitante de La Casa de los Famosos México? | @LaCasaFamososMX

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 continúa revelando poco a poco a las celebridades que formarán parte del anticipado programa. Después de la presentación de Arantza Ruiz como décima integrante, la expectativa se trasladó de inmediato al siguiente anuncio oficial.

La producción ya confirmó que este viernes 17 de julio se conocerá la identidad del undécimo habitante, quien se unirá a la lista de famosos que competirán por el premio de cuatro millones de pesos cuando el programa inicie el próximo 26 de julio.

Como ha ocurrido con las revelaciones anteriores, Televisa difundió una serie de objetos que sirven como pistas para que el público intente descubrir al nuevo participante. En redes sociales ya comenzaron las especulaciones y un nombre se ha convertido en el principal favorito entre los seguidores del programa.

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🔺 Descubre de quién se trata este VIERNES 17 de julio en punto de las 8:28 pm por #ViX, #LasEstrellas, #Canal5, #ElNueve y todas nuestras plataformas digitales 🚨 pic.twitter.com/VcbWbo3FS5 — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 17, 2026

¿Cuándo y a qué hora hace Galilea Montijo la revelación del undécimo habitante de La Casa de los Famosos México?

La identidad del undécimo habitante será revelada este viernes 17 de julio a las 20:28 horas, tiempo del centro de México. El anuncio podrá seguirse de manera simultánea por Las Estrellas, Canal 5, El Nueve, ViX y las plataformas digitales oficiales de La Casa de los Famosos México. Galilea Montijo encabezará la presentación oficial, mientras que el elenco de conductores digitales participará en la cobertura previa y posterior al anuncio.

Las pistas difundidas muestran una motocicleta, bebidas, un aro de luz, un tripié, una gorra, una mochila negra, un teléfono celular y unos lentes, elementos que apuntan a un creador de contenido con presencia en redes sociales y una personalidad relacionada con la fiesta, el humor y el entretenimiento. Entre las principales especulaciones aparece el nombre del influencer Jesús Ángel Pérez, conocido como “Ese Pérez”, aunque la producción no ha confirmado oficialmente su participación.

¿Quiénes son los habitantes confirmados de la Casa de los Famosos México 2026?

Hasta ahora, se han confirmado a 10 de los participantes que ingresarán a la cuarta temporada. El elenco reúne actores, cantantes, influencers, modelos y personalidades de la televisión, con la intención de ofrecer una convivencia diversa dentro de la casa.

La más reciente incorporación fue Arantza Ruiz, actriz, cantante y streamer mexicana, e hija del actor Alejandro Ruiz, presentada la noche del 16 de julio como la décima habitante. Su llegada incrementó la expectativa rumbo al estreno, mientras continúan los anuncios de los participantes restantes.

Habitantes confirmados hasta el momento:

¿Quiénes son los conductores confirmados para La Casa de los Famosos 2026?

Galilea Montijo volverá a ser la conductora principal de las galas de la cuarta temporada, función que ha desempeñado desde el inicio del formato en México. Será la encargada de conducir las ceremonias de nominación, eliminación y los programas especiales durante toda la competencia.

Por su parte, Odalys Ramírez y Diego de Erice estarán al frente de las emisiones semanales, mientras que Wendy Guevara y Ricardo Margaleff conducirán las pregalas y postgalas exclusivas de ViX. Además, Marie Claire Harp y Jim Velásquez participarán en la cobertura digital con entrevistas, contenido exclusivo y reacciones de los habitantes.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuándo y a qué hora inicia la nueva temporada del reality?

La cuarta temporada comenzará el domingo 26 de julio de 2026 a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Durante la gala de estreno ingresarán todos los participantes que competirán por el premio de cuatro millones de pesos.

Las galas de eliminación se realizarán cada domingo, mientras que de lunes a viernes habrá emisiones con el resumen diario de la convivencia. Los miércoles estarán dedicados al proceso de nominación y ViX ofrecerá acceso permanente a las cámaras dentro de la casa.

¿Dónde ver en vivo La Casa de los Famosos México 2026?

Las galas principales podrán verse por Las Estrellas, mientras que Canal 5 transmitirá los programas diarios y las nominaciones. La plataforma ViX ofrecerá las galas completas, las pregalas, las postgalas y la señal 24/7 con acceso permanente a todo lo que ocurra dentro de la casa durante la temporada.

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