Matías Almeyda llena de elogios a Orbelín Pineda y confirma interés de Rayados

Almeyda proyectó la meta de alcanzar un título en un plazo máximo de dos años, subrayando que el proceso requiere un tiempo de adaptación para consolidar su proyecto

Matías Almeyda reconoce interés por Orbelín | Imago 7

Rayados de Monterrey continúa trabajando en la incorporación de su segundo refuerzo para el Apertura 2026 y el nombre que se mantiene en la agenda es el de Orbelín Pineda. Aunque la negociación todavía no está cerrada, Matías Almeyda reconoció públicamente que fue él quien solicitó la llegada del futbolista mexicano y lo describió como uno de los jugadores más importantes de su trayectoria como entrenador.

En conferencia de prensa, el estratega argentino destacó la relación profesional que ha construido con Pineda y recordó el rendimiento que tuvo el mediocampista durante su etapa en el fútbol griego.

“Todavía no está hecho lo de Orbelín. Es un jugador que en verdad he pedido. Es el jugador que más he dirigido en mi vida como entrenador. Creo que dirigí en 240 partidos, una cosa así. Qué lástima que no lo hayan seguido, porque durante tres años consecutivos fue elegido como el mejor jugador de una liga europea. Eso los debería llenar de orgullo. Un jugador mexicano que fue elegido tres veces consecutivas como el mejor jugador de una competición importante, en la que además fue campeón”, señaló Almeyda.

El técnico también resaltó el reconocimiento que recibió el jugador en Grecia y las cualidades personales que, desde su perspectiva, lo convierten en un futbolista diferente.

“En Grecia le dieron cariño y el lugar que merece. El club también le dio un montón de cosas buenas a Orbelín. Es un jugador querido por el público y tiene una historia muy linda siendo mexicano en Grecia. Tiene ganas, humildad, juega todos los partidos, quiere mejorar, es buen compañero, hace quedar bien a su país, formó una familia, es inteligente y tiene un montón de cosas buenas. Por eso siempre trato de llevarlo donde voy. Todavía no he hablado con él, aunque les parezca mentira. Solamente cruzamos un mensaje”, agregó.

Pineda y Almeyda coincidieron previamente en Chivas y en el AEK Atenas, etapas en las que conquistaron seis títulos juntos. Mientras tanto, la directiva regiomontana también trabaja en la posible llegada del delantero belga Hugo Cuypers, procedente del Chicago Fire FC.

Más allá del mercado de fichajes, Almeyda volvió a insistir en que el proyecto de Rayados requerirá tiempo para consolidarse y consideró que el objetivo debe ser conquistar un título en un plazo de dos años.

“Yo digo que todo proceso lleva un tiempo. A veces los resultados llegan rápido y, en ocasiones, hay que transitar un camino para ir modificando ciertas cosas que se han realizado y que nosotros pensamos que se pueden hacer de otra manera, porque creemos que así pueden ser mejores. Pero en dos años tenemos que ganar un título. Por eso vine y por eso elegí este lugar. Esperemos estar a la altura. Mañana arranca, la verdad. Todo lleva un tiempo de adaptación. Hay jugadores que pueden llegar y en alguno de esos casos conozco a uno de ellos; el otro llevará un tiempo. Ahora empieza lo importante”, comentó.

El entrenador argentino también expresó su entusiasmo por volver a dirigir en la Liga MX después de ocho años de ausencia desde su salida de Chivas. “Lo que pasa por mi cabeza son un montón de sensaciones lindas: un nuevo sueño, un nuevo reto, un desafío importante en mi vida y, sobre todo, felicidad, porque estoy en el lugar donde quiero estar”, concluyó.

El regreso de Almeyda en el fútbol mexicano se producirá este sábado, cuando Rayados reciba a Santos Laguna en el Estadio BBVA en un encuentro programado para las 19:00 horas.

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