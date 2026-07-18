Juárez vs Puebla en vivo el partido de la jornada 1 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Ambas escuadras se enfrentan este viernes 17 de julio en uno de los partidos que son parte de la actividad de la jornada 1 del torneo Apertura 2026
¿A qué hora juega Juárez vs Puebla y dónde ver hoy 17 de julio la jornada 1 de la Liga MX 2026?
El partido Juárez vs Puebla se disputará este viernes 17 de julio de 2026 a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. La sede será el Estadio Olímpico Benito Juárez, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua. La transmisión en México estará disponible por Azteca 7 en televisión abierta y mediante la señal de FOX. La programación de los encuentros como local de Juárez también contempla opciones digitales vinculadas con sus socios de transmisión, aunque la disponibilidad puede depender del proveedor contratado por cada usuario.
Para los aficionados de la región fronteriza, el silbatazo inicial será a las 21:00 horas locales, mientras que en otras zonas del país deberá revisarse la diferencia horaria correspondiente.
Fecha: viernes 17 de julio de 2026
Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
Estadio: Olímpico Benito Juárez
Transmisión: Azteca 7 y FOX
Alineaciones Juárez vs Puebla, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Las alineaciones oficiales serán confirmadas aproximadamente una hora antes del inicio del encuentro. Mientras los entrenadores definen sus últimos movimientos, estos son los posibles cuadros titulares tomando como referencia la base reciente de ambos planteles y sus incorporaciones para el Apertura 2026.
Posible alineación de FC Juárez: Sebastián Jurado; José Abella, Moisés Mosquera, Diego Campillo y Ralph Orquín; Denzell García y Guilherme Castilho; Jairo Torres, José Luis Rodríguez y Avilés Hurtado; Óscar Estupiñán.
Posible alineación de Puebla: Miguel Jiménez; Gustavo Ferrareis, Juan Pablo Vargas, Nicolás Díaz y Brayan Angulo; Pablo González y Jordan Sierra; Kevin Velasco, Edgar Guerra y Omar Moreno; Ignacio Maestro Puch.
Antecedentes Juárez vs Puebla, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Los enfrentamientos recientes entre Juárez y Puebla han producido partidos cerrados, pero también marcadores con una elevada cantidad de goles. El antecedente más próximo corresponde al Clausura 2026, cuando ambos equipos empataron 1-1 en el Estadio Cuauhtémoc durante la jornada 13.
Un torneo antes protagonizaron uno de los encuentros con mayor número de anotaciones del Apertura 2025. Juárez y Puebla empataron 4-4 en el Olímpico Benito Juárez, resultado que terminó incluido entre los partidos más goleadores de aquella fase regular.
Entre sus antecedentes recientes también aparece la victoria de Juárez por 4-3 en el Clausura 2024, otra muestra de que este enfrentamiento puede abrirse cuando los dos equipos encuentran espacios en las áreas.
Últimos enfrentamientos entre Puebla y Juárez:
Puebla 1-1 Juárez | Clausura 2026
Juárez 4-4 Puebla | Apertura 2025
Juárez 4-3 Puebla | Clausura 2024
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
FC Juárez parte con una ligera ventaja en el pronóstico por su condición de local, el desgaste que representa para Puebla trasladarse a la frontera y los resultados recientes obtenidos por los Bravos en este enfrentamiento. El conjunto juarense no ha perdido ninguno de los tres antecedentes mencionados: consiguió una victoria y dos empates.
Los momios pueden cambiar durante las horas previas al partido y no aparecían publicados de manera uniforme entre las plataformas consultadas, por lo que cualquier cifra debe verificarse directamente en las casas de apuestas autorizadas antes de realizar una operación. Las variaciones dependen de las alineaciones, lesiones, volumen de apuestas y disponibilidad regional.
El mercado que podría recibir mayor atención es el de ambos equipos anotan, debido a que los dos conjuntos marcaron en sus últimos tres enfrentamientos. También existe interés en la opción de más de 2.5 goles, aunque el empate 1-1 del Clausura 2026 invita a mantener cautela.
Pronóstico editorial: Juárez 2-1 Puebla. Los Bravos cuentan con una base ofensiva capaz de generar peligro en casa, pero La Franja dispone de jugadores para competir y aprovechar los espacios. El partido se perfila para mantenerse equilibrado hasta los minutos finales.
¡JUAREZ VS PUEBLA, EN VIVO!
FC Juárez y Puebla se enfrentan este viernes 17 de julio en uno de los partidos que completan la actividad de la jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Los Bravos comenzarán el campeonato frente a su afición en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde buscarán aprovechar las condiciones de la frontera para sumar sus primeros tres puntos.
La Franja llega a Ciudad Juárez con la necesidad de iniciar una nueva etapa después de un semestre irregular, mientras el conjunto local pretende mejorar el rendimiento mostrado durante el Clausura 2026, cuando terminó fuera de la fase final. El encuentro podrá seguirse en televisión abierta y de paga, además de las plataformas que cuenten con las señales correspondientes.