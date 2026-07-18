Juárez vs Puebla en vivo el partido de la jornada 1 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

¿A qué hora juega Juárez vs Puebla y dónde ver hoy 17 de julio la jornada 1 de la Liga MX 2026?

El partido Juárez vs Puebla se disputará este viernes 17 de julio de 2026 a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. La sede será el Estadio Olímpico Benito Juárez, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua. La transmisión en México estará disponible por Azteca 7 en televisión abierta y mediante la señal de FOX. La programación de los encuentros como local de Juárez también contempla opciones digitales vinculadas con sus socios de transmisión, aunque la disponibilidad puede depender del proveedor contratado por cada usuario.

Para los aficionados de la región fronteriza, el silbatazo inicial será a las 21:00 horas locales, mientras que en otras zonas del país deberá revisarse la diferencia horaria correspondiente.

Fecha: viernes 17 de julio de 2026

Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Azteca 7 y FOX