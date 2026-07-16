UFC Oklahoma City, en vivo: horario y dónde ver UFC Fight Night; cartelera y orden de las peleas
La cartelera principal estará encabezada por el enfrentamiento entre Dricus du Plessis y Kamaru Usman
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La UFC no se detiene después del regreso de Conor McGregor en UFC 329 y este fin de semana presenta una nueva función con un combate estelar que promete emociones. Dricus du Plessis y Kamaru Usman encabezarán UFC Fight Night desde Oklahoma City, en una velada que reunirá a peleadores con aspiraciones de acercarse a una oportunidad por el título.
Además del combate principal, la cartelera contará con varios enfrentamientos destacados y presencia latinoamericana, incluida la del venezolano Alberto Montes, quien buscará aprovechar una de las oportunidades más importantes de su carrera dentro del octágono. A continuación, te contamos el horario, la cartelera completa y dónde seguir el evento en vivo.
¿Cuándo y dónde será UFC Oklahoma City el 18 de julio de 2026?
UFC Fight Night se llevará a cabo el sábado 18 de julio de 2026 en el Paycom Center, ubicado en Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos.
El evento será encabezado por el combate entre Dricus du Plessis y Kamaru Usman, dos peleadores que buscan mantenerse dentro de la conversación por los primeros puestos de la división y acercarse nuevamente a una oportunidad por el campeonato.
¿A qué hora empieza, en México, la función de UFC Fight Night?
La cartelera comenzará en los siguientes horarios:
- México: 18:00 horas (tiempo del Centro)
- Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua: 18:00 horas
- Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 19:00 horas
- Venezuela, Bolivia y Chile: 20:00 horas
- Argentina y Uruguay: 21:00 horas
- España (península): 02:00 horas del domingo 19 de julio
¿Cuál es el orden de las peleas preliminares y estelares? Consulta la cartelera completa
Cartelera estelar
- Dricus du Plessis vs. Kamaru Usman
- Jared Cannonier vs. Christian Leroy Duncan
- Chase Hooper vs. Mitch Ramirez
- Tommy McMillen vs. Alberto Montes
Cartelera preliminar
- Tabatha Ricci vs. Fatima Kline
- Jean-Paul Lebosnoyani vs. Ko Seok-hyeon
- Austin Bashi vs. Jose Miguel Delgado
- Levi Rodrigues Jr. vs. Felipe Franco
- Alden Coria vs. Stewart Nicoll
- RJ Harris vs. Alvin Hines
- Anna Melisano vs. Dione Barbosa
La función sufrió algunos cambios respecto a su programación inicial. Los combates entre Kevin Holland vs. Jacobe Smith, Veronica Hardy vs. Dione Barbosa, Allen Frye Jr. vs. Alvin Hines, Amanda Ribas vs. Fatima Kline y Brad Tavares vs. Marc-André Barriault fueron cancelados.
¿Quién transmite en vivo UFC Fight Night este sábado y dónde ver por TV y online?
Los aficionados en México podrán seguir toda la función en exclusiva por Paramount+, plataforma que transmitirá tanto la cartelera preliminar como la principal.
En Latinoamérica también estará disponible mediante Paramount+, mientras que en España la transmisión correrá a cargo de Max + Deportes durante la madrugada del domingo.
¿Habrá pelea de algún mexicano en UFC Fight Night?
Sí. México tendrá representación en la cartelera con José Miguel Delgado, quien enfrentará a Austin Bashi dentro de las peleas preliminares de UFC Fight Night en Oklahoma City.
Delgado buscará aprovechar esta oportunidad para sumar una victoria importante y ganar mayor exposición dentro de la empresa. Su combate será uno de los duelos a seguir antes del inicio de la cartelera estelar.
En la cartelera principal, el venezolano Alberto Montes enfrentará a Tommy McMillen, por lo que habrá también representación latina.