UFC Oklahoma City, en vivo: horario y dónde ver UFC Fight Night; cartelera y orden de las peleas

La cartelera principal estará encabezada por el enfrentamiento entre Dricus du Plessis y Kamaru Usman

UFC presenta una cartelera con Usman como estelar | @UFC

La UFC no se detiene después del regreso de Conor McGregor en UFC 329 y este fin de semana presenta una nueva función con un combate estelar que promete emociones. Dricus du Plessis y Kamaru Usman encabezarán UFC Fight Night desde Oklahoma City, en una velada que reunirá a peleadores con aspiraciones de acercarse a una oportunidad por el título.

Además del combate principal, la cartelera contará con varios enfrentamientos destacados y presencia latinoamericana, incluida la del venezolano Alberto Montes, quien buscará aprovechar una de las oportunidades más importantes de su carrera dentro del octágono. A continuación, te contamos el horario, la cartelera completa y dónde seguir el evento en vivo.

¿Cuándo y dónde será UFC Oklahoma City el 18 de julio de 2026?

UFC Fight Night se llevará a cabo el sábado 18 de julio de 2026 en el Paycom Center, ubicado en Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos.

El evento será encabezado por el combate entre Dricus du Plessis y Kamaru Usman, dos peleadores que buscan mantenerse dentro de la conversación por los primeros puestos de la división y acercarse nuevamente a una oportunidad por el campeonato.

¿A qué hora empieza, en México, la función de UFC Fight Night?

La cartelera comenzará en los siguientes horarios:

México: 18:00 horas (tiempo del Centro)

18:00 horas (tiempo del Centro) Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua: 18:00 horas

18:00 horas Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 19:00 horas

19:00 horas Venezuela, Bolivia y Chile: 20:00 horas

20:00 horas Argentina y Uruguay: 21:00 horas

21:00 horas España (península): 02:00 horas del domingo 19 de julio

¿Cuál es el orden de las peleas preliminares y estelares? Consulta la cartelera completa

Cartelera estelar

Dricus du Plessis vs. Kamaru Usman

Jared Cannonier vs. Christian Leroy Duncan

Chase Hooper vs. Mitch Ramirez

Tommy McMillen vs. Alberto Montes

Cartelera preliminar

Tabatha Ricci vs. Fatima Kline

Jean-Paul Lebosnoyani vs. Ko Seok-hyeon

Austin Bashi vs. Jose Miguel Delgado

Levi Rodrigues Jr. vs. Felipe Franco

Alden Coria vs. Stewart Nicoll

RJ Harris vs. Alvin Hines

Anna Melisano vs. Dione Barbosa

La función sufrió algunos cambios respecto a su programación inicial. Los combates entre Kevin Holland vs. Jacobe Smith, Veronica Hardy vs. Dione Barbosa, Allen Frye Jr. vs. Alvin Hines, Amanda Ribas vs. Fatima Kline y Brad Tavares vs. Marc-André Barriault fueron cancelados.

¿Quién transmite en vivo UFC Fight Night este sábado y dónde ver por TV y online?

Los aficionados en México podrán seguir toda la función en exclusiva por Paramount+, plataforma que transmitirá tanto la cartelera preliminar como la principal.

En Latinoamérica también estará disponible mediante Paramount+, mientras que en España la transmisión correrá a cargo de Max + Deportes durante la madrugada del domingo.

¿Habrá pelea de algún mexicano en UFC Fight Night?

Sí. México tendrá representación en la cartelera con José Miguel Delgado, quien enfrentará a Austin Bashi dentro de las peleas preliminares de UFC Fight Night en Oklahoma City.

Delgado buscará aprovechar esta oportunidad para sumar una victoria importante y ganar mayor exposición dentro de la empresa. Su combate será uno de los duelos a seguir antes del inicio de la cartelera estelar.

En la cartelera principal, el venezolano Alberto Montes enfrentará a Tommy McMillen, por lo que habrá también representación latina.

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