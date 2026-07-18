Claudia Sheinbaum asistirá a la final del Mundial 2026

Los líderes de las tres naciones organizadoras, Estados Unidos, México y Canadá coincidirán en la ceremonia de cierre de la competición

Claudia Sheinbaum estará en la final del Mundial | @Claudiashein

La final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España se disputará este domingo 19 de julio en Nueva Jersey, Estados Unidos. El encuentro definirá al campeón del torneo y contará con la presencia de autoridades de los tres países que organizaron la competencia.

Entre las asistentes estará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien confirmó este viernes 17 de julio que viajará a Estados Unidos para presenciar el partido en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

La mandataria informó que recibió una invitación directa del presidente estadounidense, Donald Trump, y que decidió aceptarla. El anuncio se realizó durante una gira de trabajo por Quintana Roo.

La presidenta Claudia Sheinbaum viajará a Nueva York para la final del Mundial tras aceptar una invitación directa de Donald Trump. La mandataria mexicana presenciará el choque entre Argentina y España junto al presidente estadounidense y el primer ministro canadiense Mark… pic.twitter.com/IBBJ7APvJI — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) July 18, 2026

“Recibí una invitación del presidente Trump para ir el domingo a la final del Mundial y tomé la decisión de sí asistir, porque es una invitación directa del presidente de Estados Unidos”, declaró Sheinbaum ante los medios de comunicación.

La presidenta mexicana se trasladará a la zona de Nueva York para acudir al encuentro entre las selecciones de Argentina y España, que consiguieron su clasificación después de superar sus respectivos partidos de semifinales ante Inglaterra y Francia, respectivamente.

Sheinbaum compartirá la ceremonia de cierre del Mundial con Donald Trump, quien acudirá como presidente del país donde se celebrará la final. Ambos mandatarios estarán presentes durante el último partido del torneo.

La presidenta también señaló que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, asistirá al encuentro. De esta manera, los representantes de México, Estados Unidos y Canadá coincidirán en la final de la competencia organizada conjuntamente por las tres naciones. La mandataria adelantó que este sábado ofrecerá más información sobre su traslado y las actividades que realizará durante su visita a Estados Unidos.

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