¡Shock en UFC 329! McGregor sufre lesión en segundos y pierde ante Max Holloway

El combate apenas rebasó el minuto de duración. ‘The Notorious’ nunca tuvo un buen soporte en sus pies, intentó dos patadas y las mismas veces terminó en la lona. El réferí entendió la lesión y finalizó el combate

McGregor, posiblemente habría entrado lesionado al combate | Reuters

La pelea estelar de UFC 329 terminó de la peor forma posible. El público esperaba ver un gran combate entre Conor McGregor y Max Holloway en el T-Mobile Arena, sin embargo, en menos de un minuto el sueño se derrumbó por completo. ‘The Notorious’, en los primeros segundos del combate mostró severas molestias en la rodilla derecha, lo que no le permitió presentar combate ante Max Holloway. Tras poco más de un minuto, el réferi no tuvo de otra más que dar por finalizada la reyerta, dándole el triunfo al estadounidense, ante la incredulidad de los presentes en la arena y de los millones de televidentes en el mundo.

Después de una larga velada, la cual presentó diversos combates que llegaron a su fin por medio del nocaut, tanto el estadounidense como el irlandés ingresaron a octágono, en medio de grandes presentaciones. Los aficionados estaban divididos, sin embargo esperaban ver una gran contienda entre dos figuras que ya se habían visto las caras en el 2013. Sin duda, el que más brilló durante su presentación fue McGregor. Fue la figura más esperada de la velada, y el europeo respondía con su característico caminar sobre la lona.

Una vez realizado el protocolo, y una vez sonada la campana, McGregor se dispuso a hacer daño rápidamente, buscándolo con un intento de patada. Fue entonces cuando se empezaron a presentar los problemas. ‘The Notorious’ apoyó mal su pierna derecha al caer, y al parecer eso le afectó la extremidad. A pesar de ello se mantuvo en pie y buscó seguir el combate. Para su mala fortuna lo intentó de nuevo, pero con otra patada al rostro. De nueva cuenta el apoyo falló y el impacto lejos estuvo de llegar a su destino. Por el contrario, Conor terminó en el suelo.

Holloway, sin saber lo que estaba pasando y viendo las circunstancias, se abalanzó sobre su rival e intentó abrir defensa con codazos al rostro. Por su parte, McGregor buscaba protegersee con sus pies. La pelea entonces comenzó a tornarse extraña para el réferi, el público y el estadounidense, quien permitió que su rival se pusiera de pie.

Termina mal la noche para McGregor ☘️#UFC329 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/YB3l8ckhB0 — UFC Español (@UFCEspanol) July 12, 2026

Fue entonces que comenzó el principio del fin. Conor buscó acercarse para dar pelea, pero era más que evidente el daño en la rodilla. Holloway, por su parte, veía la inacción de su rival y solo veía incrédulo al réferi en espera de una decisión. Un último intento de patada derecha de Conor dejó más que clara la situación. McGregor retrocedió, el tercero en la superficie lo entendió y dio por finiquitada la pelea.

La arena quedó en completo silencio. Nadie festejaba, nadie lamentaba. La incredulidad hizo presa a todos, mientras McGregor se acercaba a su equipo. Holloway se sabía vencedor, pero no vitoreaba. El resultado se hacía oficial; y con ello la gente y los fans en el mundo se comenzaron a preguntar cuál será el futuro de McGregor quien, una vez más da de qué hablar, sin haber soltado un solo golpe.

UFC 329 | Resultados de la cartelera completa

Max Holloway vs Conor McGregor | Peso welter | Gana Holloway por KO

Benoit Saint Denis vs Paddy Pimblett | Peso ligero | Gana Pimblett por sumisión

Cory Sandhagen vs Mario Bautista | Peso gallo | Gana Bautista por decisión unánime

Lone’er Kavanagh vs Brandon Royval | Peso mosca | Gana Royval por sumisión

Terrance McKinney vs King Green | Peso ligero | Gana Green por KO

Robert Whittaker vs Nikita Krylov | Peso semipesado | Gana Whittaker por KO

Gable Steveson vs Elisha Ellison | Peso completo | Ganador Steveson por KO

Adrian Yañez vs Cody Garbrandt | Peso gallo | Gana Yanez por KO

Luke Riley vs Kai Kamaka III | Peso pluma | Ganador Riley por KO

Wang Cong vs Tracy Cortez | Peso mosca femenino | Gana Cong por decisión unánime

Damian Pinas vs Cesar Almeida | Peso mediano | Gana Pinas por KO

Farid Basharat vs John Garza | Peso gallo | Gana Basharat por decisión unánime

Ryan Gandra vs Zach Reese | Peso mediano | Gana Gandra por TKO

Alessandro Costa vs Cody Durden | Peso mosca | Gana Costa por sumisión

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